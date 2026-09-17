1. תופעה: לפתע, בלי התראה, הווטאסאפ נחסם כליל. במקום הירוק הירוק הזה מופיעה על המסך הודעה יבשה עם תקווה בצידה. הם יבדקו את החשבון ותוך 24 שעות יחליטו אם לשחרר את החסימה.

לרוב, כשאדם מתוסכל - אומרים לו למלא את החלל בתקווה. בסיפור הזה, משום מה, בא לך לבכות. ווטאסאפ יודעת היטב שהיא לא רק פונקציה לשליחת ממים אלא ‘מנעד החיים המלא של בני אדם’ (כך נדמה). העבודה, היצירה, המשפחה, החברים, התזכורות ומה שכבר שכחת. ‘למה אתה עושה לי את זה, למען השם?’ זאת שאלה שאסור לעבד לשאול ובסיפור הזה - כולנו עבדים.

2. הפכנו את ווטאסאפ למה שהיא במו ידינו. התחלנו עם ממים, שילבנו את כל העבודה, נכנסנו ליותר מדי קבוצות, נכנסנו כל שניה לבדוק מה חדש והתמכרנו לנוחות הבלתי נגמרת של ווטאסאפ על המחשב למרות שטלגרם, למשל, הייתה שם בשבילנו עם פונקציות הרבה פחות מגבילות.

העונש הזה מגיע לי, הרהרתי בהשלמה. החזקתי את נשמתי שלא תפרח, ניגבתי את הדמעות וקלטתי שלא נותרה לי ברירה אלא לעשות את המובן מאליו: להסתדר בלי ווטאסאפ. איך אמר המשורר: ‘ברוך השם, יש מייל’. של גוגל. אני משלם לתאגיד הזה כל חודש כסף. והם - כך נדמה - אינם יכולים להיות קפריזים ברמות המפעימות ווטאסאפ.

3. כשנותנים לך משהו בחינם - אתה המוצר. זה ידוע, אלא שבסיפור הבלתי ייאמן הזה אנחנו עדים להשתעבדות חסרת תקדים. ווטאסאפ לקחו את הכוח הבלתי נתפס “קדימה" וככה מתנהלת חברה שמבינה יותר מאיתנו עד כמה אנחנו תלויים בהם, למרות כל המתחרות. העניין יושב על רצון חברתי אותנטי, לכאורה; להיות ‘כמו כולם’ ו’איפה שכולם’. זה מה שגורם לנו להישאר באזור הנוחות הירוק גם אם כל רגע הוא עלול להתהפך עליך וממול נמצאת טלגרם שלכל הדעות טובה יותר, אך פחות פופולרית.

הבנתי ברגע של חסימה מוארת; כך נראים חייו של עבד מודרני אזוק שבכלל לא מסוגל להעלות בדעתו להשתחרר מהכלא התודעתי, להתקין טלגרם ולהתחיל מחדש את החיים החופשיים. כשווטאסאפ הואילה בטובה ‘לשחרר את החסימה’ - המשכתי ללחוץ על האייקון הירוק מדי פעם, אבל במקביל הטלגרם נכנס לעבודה והנחתי אנשים לשלוח לי דברים במייל. אולי לא השתחררתי לגמרי מהרודן, אך הבנתי היכן חופרים את התעלה מתחת לחומה כדי להיחלץ ממנו כליל. אם נחפור את התעלה הזאת יחד - נצא לחופשי מהר יותר, רק אומר.

הכותב הוא במאי-שחקן-עיתונאי ויוצר טקסטים. עורך 'גדליה מייל' ויוצר טרילוגיית הסרטים: "רווק עם אלוקים", "אבא עם אלוקים" ו"בית עם אלוקים" הזמינים לצפיה. לפניות: gilinada@gmail.com