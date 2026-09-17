הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, פרסם סרטון שבו הבהיר את התנגדותו לעלייה להר הבית, לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע השבוע לאמירת סליחות אצלו.

בן גביר הגיע לסליחות יחד עם בנו שובאל ונציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי. הרב כהן שוחח עמם ובירך אותם.

בהמשך פרסם הרב כהן דברים שבהם ביקש להבהיר כי יחסו האישי לאדם אינו מעיד בהכרח על הסכמה עם מעשיו.

"אני חייב להדגיש, אני חייב לומר משהו חשוב", פתח הרב כהן את דבריו והדגיש: "ביקשו ממני להגיד את זה, מאיזושהי סיבה, לא משנה, בלי לפגוע באף אחד, ביקשו ממני לדבר על איסור עלייה להר הבית".

הוא הוסיף: "הר הבית זה מקום קדוש, וזה שאתם רואים יהודים שעולים לשם, זה לא על דעת רבותינו הקדושים, אתם צריכים לדעת את זה. זו מחלוקת, מעט מאוד מהפוסקים שהתירו את זה, ואנחנו בהחלט לא עולים בשום צעד ואופן שיהיה".

הרב כהן לא הזכיר בדברים את בן גביר בשמו, אך הבהיר באופן נחרץ: "לפעמים אני בא לבן אדם, ואני מנשק אותו ומחבק אותו, ואני אוהב אותו, אבל יש לו דברים שהוא עושה שהם לא לרוחי ולא לדעתי, זה לא אומר שאני מסכים איתו במה שהוא עושה".

בהמשך שב הרב כהן והדגיש את התנגדותו: "אני נגד וזו דעת תורה פשוטה וברורה, לא עולים להר הבית גם מי שטבל במקווה ובטח ובטח לא לעלות ולעורר פרובוקציות. זה דבר שאסור לנו לעשות, ולכן שלא יישמע, סגרתי את הפינה, אני מקווה שהדברים ברורים".