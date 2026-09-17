רגע לפני כיפור: יובל דיין שרה "אוחילה" במופע סליחות

רגע לפני יום הכיפורים, עשרות משפיעניות ומובילות דעת קהל הגיעו לירושלים ליום של תפילה וסליחות בקבר רחל ובכותל המערבי.

את הקבוצה הובילו הרבנית ברכה שילת ושרון אדם. היום נפתח בתפילה בקבר רחל, ומשם המשיכו המשתתפות לכותל המערבי, שם התקבלו על ידי רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ.

הרב רבינוביץ שוחח עם מובילות הקבוצה על פעילותן ועל החיבור בין עולם הרשת וההשפעה לבין ערכים, מסורת ואמונה. הוא נשא בפניהן דברי תורה והעניק להן את ספרו החדש, "אבני דרך לחגי ישראל".

בהמשך יצאו המשתתפות לסיור באזור החפירות הארכיאולוגיות הסמוכות לכותל. היום נחתם במופע סליחות מיוחד של הזמרת יובל דיין.

במהלך הביקור נפגשו המשתתפות גם עם הרב לירז זעירא, קצין ושליח חב"ד בקמפוס בירושלים, שאיבד את שתי רגליו בסוריה לפני שנה. הרב זעירא סיפר להן על הפציעה, תהליך השיקום והדרך שעבר מאז.

בין המשתתפות היו ציפי רפאלי, נטלי דדון, סנה סוקול, רוית אסף, יובל מעתוק, שירה איסקוב, אירה דולפין, ירדן חדד, ליהי גרוסמן, נועה מושקא וג'סיקה אלטר.

הרבנית ברכה שילת ושרון אדם סיכמו את היום: "מרגש לראות את עם ישראל על כל גווניו זורם לסליחות בירושלים ובקבר רחל. משפיעניות הן משפיעות לטובה! יודעות לייצר אווירה של קדושה ותפילה, ולא רק כטרנד אלא על אמת. לשאוב מהשורשים האיתנים שלנו כעם ולהעביר הלאה את החיבור הזה לדור הבא".