חמישה לוחמים, שני ספרי תורה: המעמד המרגש ביחידת סה"ר

שני ספרי תורה הוכנסו אתמול (חמישי) לבית הכנסת ביחידת סה"ר של המחוז הדרומי במשטרה, לזכרם של חמישה מלוחמי היחידה שנפלו בקרבות שבעה באוקטובר ובמהלך שירותם.

האירוע החל בבית משפחת גואילי, שם התקיים מעמד כתיבת ספרי התורה בהשתתפות בני המשפחה, מפקדים ואורחים. משם יצאה תהלוכה לעבר יחידת סה"ר, שבסיומה הוכנסו שני הספרים לבית הכנסת.

ספרי התורה נכתבו לזכרם של רס"ר רן (רני) גואילי ז"ל, שנפל בקרב באזור קיבוץ עלומים בשבעה באוקטובר; רס"מ אלכסיי בודובסקי ז"ל ורס"ר אוריאל אברהם ז"ל, שנפלו בקרבות בסמוך לקיבוץ רעים באותו יום; סמ"ר אליעז מימון ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים באוקטובר 1994; ורס"ר ניב סימון בוחבוט ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים באפריל 2026.

לצד הכנסת ספרי התורה נחשף ביחידה קיר הנצחה לזכר חמשת הלוחמים והודלקו נרות לזכרם.

במעמד השתתפו מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דניאל לוי, מפקד המחוז הדרומי ניצב חיים בובליל, מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, ראש אגף ההדרכה ניצב הדס מדמון, הרב המשטרתי הארצי נצ"מ רמי ברכיהו, מפקדים ושוטרים ובני המשפחות השכולות.

מפכ"ל המשטרה אמר במעמד: "שני ספרי התורה שאנו מכניסים היום לבית הכנסת ביחידת סה"ר הם הרבה מעבר לספרי קודש. הם סמל לזיכרון, להמשכיות ולחיבור העמוק שבין הדורות. בכל פעם שייפתחו ספרי התורה הללו, ייזכרו חמשת הלוחמים שנשאו בגאון את שליחותם ושילמו את המחיר הכבד מכל".

"מורשתם תמשיך ללוות את לוחמי סה"ר ואת שוטרי משטרת ישראל, ותהיה עבורנו מקור של כוח, ערכים ומחויבות להמשיך במשימה למען ביטחון אזרחי ישראל", הוסיף לוי.