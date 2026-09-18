אפי יפתח, רבש"ץ היישוב צור נתן שנפצע קשה בפיגוע בחודש יוני, הגיע השבוע מהשיקום בבית החולים לטקס המצטיינים של מח"ט אפרים - וזכה להפתעה עם קבלת תעודת הוקרה.

הטקס נערך השבוע בראשות מח"ט אפרים, אל"ם פ', שהעניק ליפתח את התעודה על הנחישות שגילה במהלך הפיגוע ועל מסירותו ועשייתו למען היישוב ותושביו לאורך השנים.

בפיגוע שאירע בתפר שבגזרת החטיבה נהרג לוחם החטיבה חיים קלומיטי ז"ל, ויפתח נפצע באורח קשה.

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מח"ט אפרים התייחס לתפקודו של הרבש"ץ באירוע ואמר: "אפי הגיבור חתר למגע, גילה נחישות ועשה הכל כדי להציל חיים".

יפתח עצמו התייחס לחיים קלומיטי ז"ל, שנהרג בפיגוע, וסיפר על הקשר ביניהם: "חיים ז"ל היה חבר טוב, אדם מדהים, לוחם משכמו ומעלה שתמיד היה אפשר לסמוך עליו".

קלומיטי ז"ל שירת כלוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 בחטיבת אפרים, ונפגע מהירי שביצע המחבל במהלך מסע הקטל באזור. בפיגוע נפצעו חמישה בני אדם נוספים בדרגות פציעה שונות. בין הפצועים היה כאמור יפתח שנפצע באורח קשה במהלך חילופי אש עם המחבל בזירה בה נפל קלומיטי.

כוחות הביטחון פתחו במרדף שבסיומו חוסל המחבל בשטח פתוח בין צור נתן לטייבה, באזור מחצבות טייבה. בעקבות הפיגוע הוקפצו כוחות צה"ל, משטרה ושב"כ לאזור, והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב והורה על צעדים מבצעיים בגזרה.