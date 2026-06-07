תיעוד מזירת הפיגוע בסלעית: רבש"ץ היישוב השיב אש והרחיק את המחבל דוברות מועצת שומרון

הותר לפרסום כי רס"ר (מיל') חיים קלומיטי, בן 55 מהיישוב צור נתן, הוא הנרצח בפיגוע הירי שהתרחש הבוקר (ראשון) בקו התפר ביהודה ושומרון.

קלומיטי ז"ל שירת כלוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 בחטיבת אפרים, ונפגע מהירי שביצע המחבל במהלך מסע הקטל באזור.

בפיגוע נפצעו חמישה בני אדם נוספים בדרגות פציעה שונות. בין הפצועים גם רבש"צ היישוב צור נתן, שנפצע באורח קשה במהלך חילופי אש עם המחבל בזירה בה נפל קלומיטי.

מחקירת הפיגוע עולה כי המחבל, עמר יאסין, ערבי-ישראלי תושב טייבה, יצא בשעה 10:30 מביתו כשהוא נוהג ברכב ישראלי גנוב.

כעשר דקות לאחר מכן הגיע למתחם תחנת דלק סמוך לכוכב יאיר-צור יגאל ופתח בירי לעבר אזרחים, תוך שהוא פוצע שני בני אדם.

בהמשך המשיך המחבל במסע הירי לעבר צור יצחק, שם ירה לעבר עמדת השמירה ופצע את השומר. משם נסע לכיוון צור נתן, ביצע ירי נוסף לעבר עמדת השמירה ולאחר מכן המשיך לעבר המושב סלעית.

במהלך נסיעתו הבחין המחבל בקלומיטי שישב ברכבו, ירה לעברו ורצח אותו. בהמשך הגיע לשער המושב סלעית ופתח בירי לעבר עמדת השמירה. רבש"ץ היישוב השיב אש והצליח להבריח את המחבל מהמקום.

כוחות הביטחון פתחו במרדף שבסיומו חוסל המחבל בשטח פתוח בין צור נתן לטייבה, באזור מחצבות טייבה. בעקבות הפיגוע הוקפצו כוחות צה"ל, משטרה ושב"כ לאזור, והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב והורה על צעדים מבצעיים בגזרה.

תיעוד מפעילות כוחות צה״ל בזירות הפיגוע דובר צה"ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד: "יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחתו של הלוחם רס"ר (במיל') חיים קלומיטי ז"ל, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, שנפל היום בפיגוע הטרור האכזרי. יחד עם רבש"ץ היישוב, שנפצע באורח קשה, חיים ז"ל חתר למגע והגן בגבורה על תושבי צור נתן מפני המחבל הנתעב שפתח במסע ירי רצחני. אני מאחל החלמה מהירה ושלמה לפצועינו בפיגוע ומחזק את כוחות הביטחון שפעלו בנחישות וחיסלו את המחבל. אנו נמשיך להילחם בטרור ביד קשה בכל החזיתות".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ספד: "הלב נשבר עם קבלת הבשורה הקשה על הירצחו של רס"ר (מיל') חיים קלומיטי הי"ד בפיגוע הרצחני הבוקר בשרון. חיים הי"ד, גיבור ישראל. חבר כיתת כוננות שלא חיכה שמישהו אחר יגן, אלא הסתער לעבר המחבלים, חתר למגע ונלחם בגבורה כדי להציל חיים. בפעולתו האמיצה הוא מנע אסון גדול הרבה יותר".

בן גביר הוסיף: "הפיגוע הזה ממחיש בצורה הכואבת ביותר את מה שאנחנו אומרים כל הזמן: כיתות הכוננות הן מכפיל כוח מציל חיים. מאות מתנדבי כיתות הכוננות שברגע האמת הבוקר יצאו להסתער, נמשיך לחזק אותן, לצייד אותן ולהעניק להן את כל הכלים הנדרשים כדי להגן על אזרחי ישראל. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחה היקרה, ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואתם השלמה של הפצועים".