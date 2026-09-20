תושבת העיר דירבורן שבמדינת מישיגן בארה"ב הגישה תביעה פדרלית נגד העירייה וראש העיר, עבדאללה חמוד, בטענה לאפליה דתית.

בתביעה מתוארת העיר - שבה מתגוררים למעלה מ-100,000 תושבים ורוב אוכלוסייתה ערבית-אמריקנית - כ"מקום עויין עבור נוצרים ויהודים". עוד נטען בתביעה כי ראש העיר "לקח את העוינות הזו צעד אחד קדימה, והעביר מסר גלוי לפיו נוצרים ויהודים אינם רצויים בעיר, וכי הם, למעשה, אזרחים מסוג ב'".

לפי התביעה, עיריית דירבורן השקיעה בשנה שעברה 1,500 דולר מתקציבה הציבורי על שלטי חוצות לרגל הרמדאן, בעוד התובעת טוענת כי העירייה התעלמה מפניותיה להציב מצגים מקבילים בחגי הפסחא והפסח. ראש העיר הגן על היוזמה וציין כי המהלך משקף את "זהותה של העיר".

בתגובה לתביעה מסר דובר העירייה כי דירבורן סופגת ביקורת דווקא בשל רב-התרבותיות שלה והיותה "עיר מזמינה ומכניסת אורחים". בעירייה הבהירו כי היא "מחויבת מזה שנים רבות לשרת את כלל התושבים באופן שוויוני והוגן, ללא הבדל דת או רקע".

"העיר שלנו מותקפת יותר ויותר בדיוק בגלל האופי המזמין שלה והגיוון של תושביה, הגאים לראות בדירבורן את ביתם", נמסר בהודעת העירייה. "זה לא ישנה את הזהות שלנו. דירבורן תמשיך לשמור על זכויותיו וכבודו של כל תושב ותישאר עיר שבה כולם זוכים לזכויות שוות, להגינות, למתן כבוד ולהגנה שווה תחת החוק".