שוק הדיור עובר בחודשים האחרונים טלטלה ויזמים שנכנסים לעונת הדוחות הכספיים לקראת סוף השנה, חותכים מחירים ונותנים תנאי תשלום מפליגים.

המספרים והצמיחה של כרמי גת צפון מדברים בעד עצמם. אבל רצפת מחיר של 1,690,000 ₪ לדירת 3 חדרים חדשה עם הטבות מימון - פטור ממדד, ותנאי תשלום של 10% בחתימה והשאר במסירה בעוד 3.5 שנים אין כרגע בשוק.

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מחירי הדירות העדכניים לדירה חדשה באותה שכונה, מתחילים כיום בדרך כלל סביב 1.75 מיליון ₪ ומעלה וישנם אפילו דירות דומות שנמכרו ב-1.85 מש"ח…

למי שלא מכיר - כרמי גת צפון היא המשך ישיר של ההצלחה של כרמי גת דרום, כ-6,000 יחידות דיור חדשות נבנות לצד כ-100 אלף מ"ר שטחי תעסוקה, 17 אלף מ"ר מסחר ו-330 דונם פארקים. חינוך, תחבורה, מרכזי הייטק וביקוש מעורב מצד תושבי חוץ ואוכלוסייה מקומית ממעמד סוציו אקונומי גבוה מזניקים את כרמי גת בשנים האחרונות כשלפי הנתונים המחירים שם זינקו בכ-65%!

טיימינג זה הסיפור כאן: 5 דירות בלבד בהם היזם חותך מחיר - הזדמנות למי שמכיר את הפוטנציאל של האזור ולמשקיעים שרוצים לשים הון עצמי נמוך של 169,000 ש"ח בלבד ולהנות מעליית מחירים לנצל את המצב ולהצטרף לעסקה אטרקטיבית במיוחד.