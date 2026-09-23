ברכת מציב גבול אלמנה בישיבת עמק דותן | שיעור של הרב אנגל | הישיבה הגבוהה עטרת מרדכי צפת

הרב אברהם אנגל מישיבת עטרת מרדכי בצפת הגיע יחד עם הישיבה לביקור מיוחד בישיבת עמק דותן בצפון השומרון, שבראשות הרב חיים ברוך והרב בנימין פלהיימר, ובמהלכו בירך בשם ומלכות את ברכת "מציב גבול אלמנה".

בדברים שנשא בפני התלמידים התמקד הרב אנגל במשמעות ההתיישבות היהודית והקמת בית מדרש בעמק דותן. הוא הצביע על היישובים הנשקפים מהחלון, על קיבוץ הגלויות ועל פעילות הישיבה במקום כביטוי לשינוי שעבר העם היהודי.

"אנחנו פה עומדים היום, מסתכלים בחלון ורואים פה את כל היישובים, ורואים את כל ישראל שהתקבץ לפה, את כל העתיד - ואנחנו רואים פה ישיבה", אמר.

הרב אנגל התייחס גם לתקופות הקשות שעבר העם היהודי בגולה והזכיר את חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים, ואת קשריו עם גרמניה הנאצית בתקופת מלחמת העולם השנייה. מתוך ההשוואה ביקש להמחיש את המעבר מסכנת השמדה למציאות של התיישבות ובניין.

חלק מרכזי מדבריו הוקדש לעצם הקמת הישיבה בעמק דותן ולזיקה של האזור לסיפור יוסף ואחיו. הרב ציטט את דברי יוסף "את אחי אנכי מבקש", והעניק להם משמעות הנוגעת לפעילות המתקיימת במקום כיום.

"זה אנחנו כאן", אמר. "אנחנו מבקשים את אחינו, את כל ישראל". בדבריו קשר בין ההתבססות באזור לבין הרצון לחבר בין חלקי העם ולהרחיב את לימוד התורה במקום.

לאחר שהתייחס לתחילת סדרי הלימוד בישיבת עמק דותן ולמראה הנשקף מבית המדרש, בירך הרב אנגל בפני הנוכחים: "מציב גבול אלמנה".

את דבריו חתם בתקווה להמשך התפתחות הישיבה ולהתרחבות בית המדרש. הרב הביע את שאיפתו לראות בעתיד "עשרות ומאות בחורים" לומדים במקום, במטרה "להגדיל תורה ולהאדירה".