הישיבה הקדם-צבאית בראשות הרב חיים ברוך עלתה לקרקע ביישוב החדש עמק דותן שבצפון השומרון, במלאת חודש להקמתו. עשרות תלמידי הישיבה הצטרפו ל-22 המשפחות שכבר קבעו את ביתן במקום.

במעמד העלייה נערך אירוע הכנסת ספר תורה לבית המדרש בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש הישיבה הרב ברוך, רבנים, אנשי ההתיישבות ומשפחות מהיישוב. עמק דותן הוקם סמוך לעמק דותן ההיסטורי ולבור יוסף.

האזור מזוהה גם עם הקרב המיתולוגי על עמק דותן במלחמת ששת הימים, שבו לחמה חטיבה 45, ועל שמו נכתב השיר "עמק דותן" מאת דליה רביקוביץ' ובוצע על ידי להקת פיקוד צפון.

מעקירה להתיישבות: החגיגה בעמק דותן (צילום: רועי חדי)

זהו היישוב השמיני שהקימה מועצת שומרון בתוך פחות משנה והיישוב החדש הראשון שהוקם בצפון השומרון, נוסף על ארבעת היישובים שפונו במסגרת ההתנתקות: חומש, שא-נור, גנים וכדים. הקמתו היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" שמובילה המועצה וכוללת הקמת 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון.

היישוב הוקם כשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ', ובמסגרת "תוכנית ההתחברות" שמובילה מועצת שומרון, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, במטרה לחזק את הביטחון באזור ולתקן את עוול העקירה.

בן גביר אמר: "במקום שבו עקרו יישובים לפני 21 - אנחנו מקימים יישובים ומכניסים ספר תורה. מול הטרור, התשובה שלנו היא עוצמה, התיישבות ומשילות. אנחנו מחזקים את ההתיישבות לא רק במילים אלא במעשים: הקמנו תחנות ונקודות כיבוי רבות ביישובים החדשים, הקמנו מעל 1,000 כיתות כוננות, חימשנו מאות אלפי אזרחים - ועוד היד נטויה".

הוא הוסיף: "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ובארץ ישראל אנחנו בעלי הבית. תודה לחברי יוסי דגן, שפועל במסירות ובנחישות למען ההתיישבות. יחד נמשיך לבנות, לחמש, להתיישב ולחזק את הביטחון בכל מקום".

דגן אמר: "הכנסת ספר תורה לבית המדרש בעמק דותן, היא תמונה שמספרת את כל הסיפור. במקום שבו ניסו לפני 21 שנה לעקור יישובים יהודיים, אנחנו לא רק חוזרים - אנחנו בונים כאן עתיד חדש. ספר תורה, בית מדרש ומשפחות חלוצות הם הביטוי העמוק ביותר לכך שההתיישבות בצפון השומרון חיה, צומחת ונבנית מחדש".

דגן התייחס גם להיסטוריה של האזור: "עמק דותן הוא מקום שבו נפגשים התנ"ך, ההיסטוריה של עם ישראל והחלוציות הציונית. כאן חיפש יוסף את אחיו, כאן נלחמו חיילי צה"ל בקרב שהפך לאחד מסמלי הלחימה במלחמת ששת הימים, והיום כאן קמה קהילה יהודית חדשה. אנחנו מתקנים את עוול העקירה לא במילים אלא במעשה - משפחות עולות, יישובים מוקמים, בתי מדרש נפתחים וחיים חדשים נבנים על הקרקע".

עוד הוסיף: "אני מודה לשר הביטחון ישראל כ"ץ שפועל יום ולילה כדי להביא להישגים הללו. זהו רק הצעד הראשון. במקום ארבעה יישובים שנעקרו מצפון השומרון, אנחנו פועלים להקים כאן 19 יישובים חדשים. כך מחזקים את הביטחון, כך מחזקים את ההתיישבות, וכך מבטיחים שצפון השומרון יהיה חלק בלתי נפרד מהעתיד של מדינת ישראל".

הרב ברוך, ראש המוסדות הקדם-צבאיים בברוכין, לוד, טבריה ועמק דותן, אמר, "הגענו לכאן למרכז צפון השומרון, להחזיר את כל התורה לעמק דותן, לצעוק בקול גדול 'את אחי אנוכי מבקש', קריאתו של יוסף. הקריאה הזו מקבלת משנה תוקף בייחוד בתקופה הזו, ובאתגרים המיוחדים שאנו הולכים לקראתם בחברה הישראלית - את אחינו אנחנו מבקשים".