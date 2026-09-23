ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם, מתח ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ביהודה ושומרון במהלך נאומו הלילה (רביעי) בעצרת הכללית של האו"ם, אך הדגיש כי בריטניה מוסיפה לעמוד לצד ישראל מול האיומים מצד איראן וחמאס.

"גיניתי את אירועי 7 באוקטובר בחריפות המרבית. אנו ממשיכים לגנות את חמאס וניצבים לצד ישראל מול האיומים המתמשכים, כולל מצד איראן, נגד מדינת ישראל והעם היהודי ברחבי העולם. אך אין בכך כדי להצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית", הצהיר. "לא נעמוד מנגד כשהסבל הנורא הולך ומתגבר והחזון של פתרון שתי המדינות סופג מכה קשה".

ברנהאם ציין כי בריטניה מעוניינת בסיום הסכסוך, וקרא לישראלים ולפלסטינים לחיות אלה לצד אלה בשלום ובביטחון.

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"אנו רוצים לראות סוף לסבל ולמוות. אנו רוצים לראות את העם הישראלי ואת העם הפלסטיני חיים זה לצד זה בשלום ובביטחון, ונעשה כל שביכולתנו כדי להשאיר את התקווה הזו בחיים", הצהיר ברנהאם.

הוא מתח ביקורת על ישראל גם בעקבות המכרז לבנייה באזור E1, וטען כי התוכנית "מאיימת להפוך הקמה של מדינה פלסטינית בת-קיימא לבלתי אפשרית".

ברנהאם הגן על החלטת ממשלתו לאסור סחר במוצרים שמקורם בהתנחלויות ביהודה ושומרון, מהלך שקודם בתגובה לתוכניות הבנייה ב-E1, ואמר: "אנו חיים בעידן של אמון ירוד בפוליטיקה. אם נמשיך לדבר על פתרון שתי המדינות אך לא נגבה את המילים במעשים, האמון יישחק עוד יותר ואויבינו ינצלו את הניכור שייווצר בעקבות זאת. לא ניתן לזה לקרות".