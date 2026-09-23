קובץ הלכות חדש שחובר עבור עריקים חרדים השוהים בכלא 10 מעורר סערה, בעקבות הנחיה המתייחסת למסדרים המתקיימים בשבת ולרישום שמבצעים במהלכם מפקדי הכלא.

את הקובץ הפיץ ארגון הסיוע לעריקים "עם קדוש", כחלק מפרויקט הכולל גם לוח שנה ייעודי. המדריך עוסק בשאלות הלכתיות הנובעות משגרת החיים במתקן הכליאה, מזמני היום ועד להתנהלות בשבת.

קובץ ההלכות המלא

בין ההלכות הבולטות והחריגות ביותר בחוברת, מתייחסים הרבנים לדרישת מפקדי הכלא מהאסירים לעמוד בשבת במסדרים ולסמן וי ברשימות השמיות.

בקובץ הוסבר: "בשעת ה'מסדרים' המפקדים מסמנים V ברשימות שבידיהם על שמות האסירים. למרות זאת אין בעיה לעמוד ב'מסדרים' בשבת, היות ובדברים כגון אלו הכלל ההלכתי הוא 'הלעיטהו לרשע וימות' ואין זה משנה במי מדובר".

הניסוח עורר ביקורת וקריאות לאסור את הכנסת המדריך לתוך כלא 10.

בקובץ הובהר כי למרות הבעייתיות שבדבר, מותר ואף מאושר לטלטל חפצי מוקצה או לבצע פעולות נדרשות כדי למנוע מכשול חמור, כאשר לאחר מכן מותר ליטול ידיים ולקדש או לשמוע את הקידוש בבוקר.

לצד זאת, הקובץ אוסר לחלוטין על הליכה לאגף הבידוד בשבת בשל פתיחתן האוטומטית של הדלתות החשמליות במקום, ומספק פתרונות הלכתיים למצבים שבהם אור חשמל הודלק בשבת על ידי גוי או על ידי יהודי שאינו שומר שבת, לצד הנחיות לביצוע קידוש ביחידות כאשר נמצאים במרחב מעורב.

הפרויקט החדש מצטרף לשורת פעילויות של הארגון לליווי האסירים, הכוללת גם עמודי 'יומן קידוש ה'' המצורפים ללוח ומיועדים למילוי על ידי האסירים עצמם כתיעוד לחוויותיהם ולסדרי הלימוד שלהם בתקופת מאסרם.