מערכת הביטחון בוחנת חשד כי פסיכיאטרים וגורמים רפואיים אזרחיים מסייעים למועמדים לשירות ביטחון, בהם צעירים חרדים, לקבל פטור מצה"ל על רקע נפשי באמצעות חוות דעת שאינן משקפות בהכרח את מצבם הרפואי, כך דווח בעיתון "ידיעות אחרונות".

הבדיקה החלה לאחר שבצה"ל זיהו עלייה במספר חוות הדעת הפסיכיאטריות שמגישים מלש"בים חרדים, במקביל להרחבת משלוח צווי הגיוס ולהגברת צעדי האכיפה נגד מי שאינם מתייצבים.

החשדות התעוררו בעקבות דפוסים חוזרים במסמכים, הכוללים חוות דעת רבות שמקורן באותן קליניקות, ניסוחים דומים, והמלצות לפטור המועברות לעיתים באמצעות משרדי עורכי דין ולא ישירות על ידי המלש"ב.

בצה"ל מדגישים כי עצם ההסתייעות בפסיכיאטר אזרחי אינה חריגה כשלעצמה, והמיקוד הוא במקרים שבהם עולה חשד שהמסמך אינו משקף את מצבו האמיתי של המלש"ב.

בשל העדר סמכויות אכיפה צבאיות כלפי רופאים אזרחיים, צה"ל החל בשיח עם משרד הבריאות ונערך לערב את משטרת ישראל לבחינת פתיחה בחקירה.

לצד זאת, גורמים צבאיים מציינים כי ארגונים המתנגדים לגיוס חרדים מעודדים צעירים לבקש פטור נפשי, תוך שהם טוענים בפניהם כי המידע לא יועבר לגורמים חיצוניים ולא ישפיע על רישיון הנהיגה או אפשרויות התעסוקה בעתיד.

בצה"ל מוסיפים כי התופעה אינה מוגבלת לציבור החרדי בלבד ואף אותרו מקרים שבהם הוגשו מסמכים בשם מלש"בים מבלי שהיו מודעים לכך.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "התופעה של חוות דעת שאינן תואמות את מצבו הרפואי של המלש"ב, המוגשות בשם מלש"בים, מוכרת ומטופלת בצה"ל. בנוסף, צה"ל פועל בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל על מנת למגר את התופעה".