פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט העליון ערעור בדרישה להחמיר באופן משמעותי בעונשו של טארק כרד, שהורשע בגרימת תאונת הדרכים שבה נהרגו ציפי רימל ז"ל ובתה נועם ז"ל, בת שלושה שבועות, ונפצעו באורח קשה בני משפחה נוספים.

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר על כרד שש שנות מאסר בפועל, לצד 15 שנות פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה, מאסר על תנאי ופיצויים לנפגעי העבירה. בפרקליטות טוענים כי העונש אינו משקף את חומרת מעשיו ואת תוצאות התאונה.

הערעור שהוגש נגד גזר הדין

על פי הכרעת הדין, כרד היה נהג חדש ורכש את רכבו ימים ספורים לפני התאונה. הוא החליט לבצע ברכב "נסיעת מבחן" והאיץ אותו למהירות של כ-140-145 קמ"ש בכביש שבו המהירות המרבית המותרת הייתה 90 קמ"ש.

במהלך הנסיעה איבד כרד שליטה ברכב והתנגש בעוצמה בכמה כלי רכב שעמדו ברמזור אדום. ציפי רימל ובתה נועם נהרגו. אפרים רימל, אבי המשפחה, נפצע באורח קשה, עבר ניתוחים רבים ונותר עם פגיעה קשה ומתמשכת. בנו איתי נפצע באורח אנוש, עבר אף הוא ניתוחים רבים ונותר עם פגיעה מורכבת. נוסעים נוספים נפגעו בתאונה.

כרד הורשע בשתי עבירות של המתה בקלות דעת, שתי עבירות של חבלה חמורה, שלוש עבירות של פציעה, נהיגה במהירות העולה על המותר, גרימת נזק ונהיגה ללא ביטוח.

בערעור, שהוגש באמצעות המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, נטען כי "קלות הדעת שבה פעל כרד מצויה ברף הגבוה ביותר וכמעט נושקת לאדישות".

לטענת הפרקליטות, אין מדובר בהחלטה רגעית שהתקבלה במהלך הנהיגה, אלא במהלך מתוכנן שבמסגרתו ביקש כרד לבחון את ביצועי הרכב. בפרקליטות מדגישים כי בהיותו נהג חדש וחסר ניסיון, הוא האיץ במכוון למהירות גבוהה תוך נטילת סיכון משמעותי לחיי משתמשי הדרך.

עוד נטען בערעור כי מתחם הענישה שקבע המחוזי ושש שנות המאסר שנגזרו אינם נותנים משקל מספק למותן של ציפי ונועם רימל, לפציעות הקשות של בני המשפחה ונפגעים נוספים ולפגיעה הקשה במשפחה.

הפרקליטות טוענת כי תאונות הנגרמות כתוצאה מנהיגה קלת דעת הן "מכת מדינה", וכי נדרשת ענישה מחמירה ומרתיעה. על רקע זה היא מבקשת מבית המשפט העליון להגדיל באופן ממשי את תקופת המאסר שנגזרה על כרד.