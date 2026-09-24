1. דיברתי פעם עם אחד הנשואים השתקנים ביותר שאני מכיר ובדרך נס, איכשהו, הוא הזכיר על דל שפתיו אדם כלשהו המתגורר לבדו ללא אשה ומטייל להנאתו ברחבי הייקום בחופש מוחלט בזמן שהנשוי השתקן צמוד לאשה ולרצונותיה ובין לבין, נרגע קצת.

הוא אמר לי משפט סתום אחד שהוטמע בזכרוני ומלווה אותי מאז: "אין לו אשה, אז שלפחות יטייל". הייתה זאת אמירה טהורה וכנה. לא היה בו גרם קנאה על כך שהוא - הנשוי האדוק - לא מטייל כמעט וחייו סובבים סביב אשתו. הרבה יותר משאפשר לבאר במילים כתובות - למדתי מאותו משפט מחץ, אך אנסה.

2. רבים מאיתנו מביטים על אחרים ומשם אנחנו שואבים את עוצמת הכאב על מה שמרגיש לנו חסר. טבע האדם לשאוף ליותר כדי שהעולם יתפתח, אך לפעמים הנפילה הרגשית הגדולה שלנו משתמשת בדיוק ביצר החיובי הזה, 'להתפתח', בצורה שהורס לנו את החיים.

כך יוצא, למעשה, שבחסות 'רגש ההתפתחות' - אנחנו רוצים יותר משאנחנו צריכים באמת ולעיתים אפילו מגיעים לשאיפות דמיוניות על 'סוג של חיים שיעשו לנו טוב', בזמן שאין לנו באמת מושג מה נרגיש בזמן עתיד אם נגשים את החלומות שלנו.

אבל הדמיון כל כך חזק, מפתה לשקוע בו בלית ברירה, כי אין לנו באמת שליטה על חלומות לא טבעיים וגם העולם הרחב 'תומך בהגשמת חלומות' ומשחרר אינסוף 'מדריכים להגשמת חלומות'. מכאן הדרך קצרה לבינגו רגשי שלילי.

3. משפט חכם גורס: 'היזהר מהחלומות שלך - הם עלולים להתגשם'. העולם מלא באנשים שנראה מצליחנים ועשירים בכסף/הערכה/כוח/כבוד - שהגשימו, על הנייר, את החלומות הגדולים ביותר - ועם זאת ניכר עליהם בפומבי שדווקא בגלל 'הגשמת החלומות' - הם מסתבכים. לא מדברים על זה שממש רואים מבין ריסי עיניהם את הריקנות, חוסר השמחה, הריגוש והסיפוק.

העמל המשמח שהיה ניכר באישוניהם חלף עבר ובמקומו שוכן ערפל כבד; הם עוברים מדבר לדבר, נעים מכוח האינרציה, מנסים להתרגש מדברים חדשים 'בכוח', כי לשוב אחורה אל הלב ולמצוא את נתיביו הייחודים כבר קשה מאוד כשהחלומות הדמיוניים הוגשמו והם מלאי דמיון חומרי. כשהופכים את הלב הטהור לחומר ודמיון - אתה תקוע במצרים. שוקע בטיט. בונה עוד פירמידה מכוח האינרציה בזמן שהעיניים לא משקרות: אתה עבד שלא מאמין שאפשר להשתחרר מזה אל האור הבהיר (סוד קטן מנסיוני הדל: קשה מאוד, אך אפשרי בהחלט).

הכותב הוא במאי-שחקן-עיתונאי ויוצר טקסטים. עורך 'גדליה מייל' ויוצר טרילוגיית הסרטים: "רווק עם אלוקים", "אבא עם אלוקים" ו"בית עם אלוקים" הזמינים לצפייה. לפניות: gilinada@gmail.com