אחרי תקופה של עליות במחירי השכירות, נתוני חודש אוגוסט מספקים לשוכרים סימן ראשון של התמתנות - אך עדיין לא בשורה של ממש. שכר הדירה הממוצע בישראל ירד במהלך החודש ב-0.8% והגיע ל-5,063 שקלים, לעומת 5,104 שקלים ביולי.

מאחורי הירידה הממוצעת מסתתר פער בין סוגי הדירות. דווקא בדירות הקטנות, בנות 1-3 חדרים, נרשמה באוגוסט עלייה קלה של 0.2%, ושכר הדירה הממוצע הגיע ל-4,328 שקלים. בדירות הגדולות יותר, בנות 4-5 חדרים, התמונה הפוכה: המחירים ירדו ב-2.1% והגיעו לממוצע של 6,451 שקלים.

אלא שמי שמבקש לראות בנתוני אוגוסט נקודת מפנה בשוק יצטרך להמתין. בהשוואה לאוגוסט אשתקד, שכר הדירה הממוצע בישראל עדיין גבוה ב-3.7%. בדירות הקטנות מדובר בעלייה שנתית של 3.3%, ובדירות 4-5 חדרים ההתייקרות מגיעה ל-4.2%.

הפער בין הירידה החודשית לעלייה השנתית ממחיש את תמונת השוק הנוכחית: המחירים אמנם נסוגו מעט במהלך החודש האחרון, אך הם עדיין נמצאים ברמה גבוהה מזו שנרשמה לפני שנה.

גם נתוני הלמ"ס לחודש האחרון משקפים את הלחץ שעדיין מורגש בקרב השוכרים. עבור מי שחידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.6% בשכר הדירה, ואילו בקרב שוכרים חדשים, כאשר התחלף השוכר בנכס, נרשמה עלייה של 4.4%.

הנתונים העירוניים חושפים פערים משמעותיים בין אזורים שונים בארץ. ירושלים בולטת במיוחד עם עלייה שנתית של 7.4% בשכר הדירה לעומת אוגוסט 2025. שכר הדירה הממוצע בעיר עומד כיום על 5,758 שקלים.

בתל אביב-יפו, שבה שכר הדירה הממוצע מגיע ל-6,905 שקלים, נרשמה עלייה שנתית של 3.6%. באשדוד הייתה ההתייקרות מתונה בהרבה והסתכמה ב-0.7%.

מנגד, בהרצליה נרשמה הירידה השנתית החדה ביותר מבין הערים שצוינו בנתונים: 3.8%. למרות הירידה, מדובר עדיין בשוק שכירות יקר, עם מחיר ממוצע של 6,263 שקלים בחודש. בנתניה וברמת גן נרשמו שינויים מינוריים יותר.

השאלה הגדולה כעת היא האם הירידה של אוגוסט היא תחילתה של התמתנות ממושכת או רק תנודה זמנית. רמי רונן, מנכ"ל WeCheck, מזהיר בשלב זה מפני מסקנות מוקדמות.

"הירידה המתונה במחירי השכירות בחודש האחרון מצביעה על סימני התמתנות, אבל מוקדם עדיין לדבר על שינוי מגמה", הוא אומר. "המחירים עדיין גבוהים ב-3.7% לעומת השנה שעברה, והעלייה השנתית בדירות הגדולות אף גבוהה יותר ומגיעה ל-4.2%".

לדברי רונן, לצד המחירים הגבוהים ניכרת כיום גם עלייה בהיצע, שעשויה להיות אחד הגורמים שיקבעו לאן ינוע השוק בתקופה הקרובה.

"אנחנו רואים כרגע שוק שנמצא באיזון עדין: ההיצע גבוה, המחירים מתמתנים מעט בחודש האחרון, אבל רמת המחירים עדיין גבוהה מזו שהייתה לפני שנה", הוא מסכם. "החודשים הקרובים יהיו משמעותיים כדי להבין האם מדובר בהתמתנות עונתית של סוף הקיץ או בתחילתו של שינוי רחב יותר בשוק השכירות".