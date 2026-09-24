הרישום הפלילי של אלאור אזריה נמחק היום (חמישי) באופן סופי, לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על חתימת הקיום להחלטתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג.

בכך הושלם המהלך שעליו הודיע הנשיא הרצוג בשבוע שעבר, כאשר החליט להיעתר לבקשתו של אזריה ולמחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי שלו.

אזריה נכלא לפני כעשור בעקבות הירי במחבל מנוטרל. בהודעת בית הנשיא בשבוע שעבר נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר בחינת מכלול הנסיבות, השנים שחלפו והצער שהביע אזריה.

"לאחר שנים ארוכות שבהן נשא אזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה", נמסר מבית הנשיא.

עוד צוין כי בהחלטה נשקלו העובדה שאזריה ריצה את העונש שנגזר עליו, חלוף תקופת ההתיישנות על העבירות, השינויים בנסיבותיו האישיות והמשפחתיות ורצונו להסיר חסמים בתחום התעסוקה.

לפי בית הנשיא, אזריה כתב בפנייתו כי הוא מכבד את ערכי צה"ל וכי כיום, כאב לשני ילדים, הוא מבקש לחנכם לאורם. עוד הזכירו בבית הנשיא כי כבר בפנייה קודמת לנשיא ראובן ריבלין קבע אזריה כי "בהתחשב בניתוח האירוע בדיעבד בלבד, הירי היה טעות מבצעית, ובדיעבד לא היה מבצע אותו".

הרצוג הבהיר בהחלטתו כי מחיקת הרישום אינה משנה את ההליך המשפטי שהתנהל בעניינו של אזריה. "מוסד החנינה הוא מוסד של חסד, הוא אינו ערכאת ערעור", נמסר מטעמו.

כ"ץ, שהמליץ לנשיא לקצר מיידית את הרישום הפלילי, בירך בשבוע שעבר על ההחלטה. "ערב יום הכיפורים, זו החלטה נכונה, אנושית וראויה, המבטאת את רוח הסליחה ואת האפשרות לפתוח דף חדש", אמר.

לדבריו, "לאחר עשור, לאחר שריצה את עונשו ושילם מחיר אישי ומשפחתי כבד, הגיע הזמן לאפשר לו להשאיר את העבר מאחוריו, לשקם את חייו ולבנות את עתידו".

היום, עם חתימתו של שר הביטחון על חתימת הקיום, נכנסה מחיקת הרישום הפלילי לתוקף באופן סופי.