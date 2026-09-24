תת-אלוף סיון בלוך נכנס לתפקיד מפקד עוצבת "הבשן" (210), והחליף את תת-אלוף יאיר פלאי, שפיקד על האוגדה בשנתיים האחרונות וייצא ללימודים.

טקס החילופים נערך אתמול (רביעי) במחנה נפח, בראשות מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא ובהשתתפות מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, ראש מנהלת סוריה אלוף רסאן עליאן, ראש השב"כ דוד זיני, מפקדים, חיילים ובני משפחותיהם.

בלוך גדל בחשמונאים, למד בישיבת בני עקיבא נחלים וכיום מתגורר ביישוב אלון שבמועצה האזורית מטה בנימין.

מפקד פיקוד הצפון התייחס בטקס ללקחים מהמלחמה והבהיר כי תפיסת ההגנה בגזרה השתנתה: "נשבענו ללמוד, לתקן, לשנות, נשבענו לזכור את הכישלון, לזכור את הלקחים: לא נאפשר לאויב שרוצה להשמיד אותנו להתבסס על גבולות המדינה, לא נחשוש להסיר איומים מתהווים, נבחן ונפעל מול יכולות האויב ולא למול כוונותיו, ניזום, נתקוף ולא נכיל, ולעולם נתייצב ונפעל בחזית, לפני התושבים, לא נלך אחורה".

מילוא נפרד מפלאי ואמר: "בתפקיד זה המטרה - הגנה על תושבי רמת הגולן קיבלה משמעות עמוקה, כתושב ובן רמת הגולן, כשמשפחתך חיה כאן, המשמעות להגן על הבית מתחדדת ומתחזקת. אחרי שנתיים של עשייה משמעותית, ניתן לקבוע שהמצב הביטחוני היום, ברמת הגולן, טוב יותר, עמדת במשימה, להגן ולשמור על תושבי ויישובי רמת הגולן. היה לכך מחיר כבד, נזכור את הנופלים, החיילים, הלוחמים, המפקדים והאזרחים. ליבנו עם המשפחות. נחבק, נזכור ונלך לאורם. נלווה את הפצועים בגוף ובנפש. לא עשית זאת לבד - היו לך שותפים רבים, יחד עמדתם במשימה".

לבלוך אמר: "אתה מכיר את הצפון, יש לך את הידע, הניסיון, היכולת והאיכות. אתה ממפקדי השטח הטובים ביותר. יש לך ניסיון קרבי ומבצעי מהמלחמה ומשנות פיקוד גם בצפון. אנחנו סומכים עליך שתדע לקחת את האוגדה קדימה, לאתגרים החדשים. בהצלחה".

מעמד החילופים צילום: דובר צה"ל

המפקד היוצא פלאי התייחס בדברי הפרידה שלו לשלוש השנים שחלפו מאז 7 באוקטובר: "בעוד כשבוע נציין שלוש שנים לבוקר השבעה באוקטובר. את מראות ההרס והחורבן לא נשכח לעולם, ואנו נושאים עמנו את תחושת הכישלון הנורא. מחובתנו שתחושה זו תלווה אותנו תמיד כמצפון וכמצפן. מתוך אותו חורבן קמנו והשבנו מלחמה".

פלאי סיכם את פעילות האוגדה בתקופת המלחמה: "בתום כמעט שנתיים וחצי שבהן זכיתי לפקד על אוגדת הבשן, אני מסיים תקופה היסטורית עבור האוגדה, הגולן ומדינת ישראל. הגנו בשתי זירות, פעלנו בלבנון ובסוריה, דחקנו את חיזבאללה מהמרחב, תמרנו לשטח סוריה ותפסנו שטחים אסטרטגיים כדי להרחיק את האיום מגבולנו. במהלך המלחמה שילשה האוגדה את שטחה ואת עוצמתה, הקימה יחידות חדשות והתאימה את יכולותיה למציאות המבצעית המשתנה. במשך שנים אפשרנו לאויבינו להתבסס בגבולותינו - לא עוד. אנו, חיילי צה"ל, נהיה תמיד מלפנים, חומת מגן לאזרחי ישראל".

בדבריו הזכיר גם את אחיינו, סרן שחר גמלא ז"ל, שנפל בקרב בלבנון לפני כשלושה וחצי חודשים בעת ששירת כסגן מפקד פלוגה באגוז.

פלאי ציטט דברים שאמר אחיינו לפני יציאתו לקורס קצינים: "אנחנו במלחמה, אז אנחנו פשוט צריכים לעשות מה שהצבא הכי צריך שנעשה, אנחנו חייבים לשים את עצמנו הכי מאחורה שיש ואת הצורך של המדינה והצבא לפנינו, זו תקופה שפשוט מחייבת. כל אחד צריך לעשות את ההכי טוב שהוא יכול".

"שחר לחם לאורך המלחמה בעזה ובלבנון ונפל בעת תנועה של יחידת אגוז לכיבוש הבופור", אמר פלאי. "נזכור את המחיר הכבד אותו אנו משלמים ונזכור את שאירע לנו ללא צבא מגן. אנחנו כאן, עד הניצחון".

בלוך אמר עם כניסתו לתפקיד: "עוצבת הבשן מגלמת בתוכה את סיפורו של צה"ל ושל החברה הישראלית. זהו סיפורם של אלה שהיו כאן לפנינו, של מפקדים ולוחמים שצעדו על רגבי האדמה הזאת ונשאו על כתפיהם את האחריות לביטחונה של רמת הגולן ושל מדינת ישראל. ראשי המועצות ותושבי הגולן והצפון - אתם עומדים בלב משימתנו. תפקידנו הוא לאפשר לכם לחיות, לצמוח ולהתפתח כאן בביטחון. נעשה זאת בשותפות, באחריות ובמחויבות מלאה".

למפקד היוצא אמר: "פלאי, אחי לנשק - אנחנו משרתים יחד ומכירים שנים רבות, עוד מגולני. אתה קודם כול חבר ומורה דרך; מפקד יוצא דופן, איש אמת אשר רוח בו וקצין קרבי מצטיין. בשנתיים האחרונות הובלת את האוגדה בתקופה מאתגרת, אל מול מציאות שלא ידענו כמותה בעשרות השנים האחרונות, והבאת אותה להישגים גדולים מאוד".

בלוך חתם את דבריו בהתחייבות למפקד פיקוד הצפון: "אני מודה לך על האמון שניתן בי לפקד על האוגדה. אפעל בנחישות ובמסירות כדי לעמוד בכל משימה שתוטל על האוגדה, ולהצטיין בה. תודה לאנשי האוגדה, לחיילים ולמפקדים בסדיר ובמילואים, על כל מה שעשיתם עד כה ועל כל מה שעוד נעשה יחד".