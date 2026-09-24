פעילות לוחמי צה"ל ביהודה ושומרון דובר צה"ל

הרמטכ"ל החליט להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון ולהעביר לאחריותה את חטיבות יהודה ועציון, לנוכח תקופת החגים והמציאות הביטחונית.

קבלת האחריות על שתי החטיבות צפויה להתרחש בצהרי יום שישי. ביממה הקרובה תשלים מפקדת האוגדה את היערכותה בשטח, לרבות דיונים, סיורים ושיחות עם הרשויות.

בצה"ל מסבירים כי הכנסת מפקדת האוגדה לגזרה תאפשר לפצל את הפיקוד והשליטה ולנהל באופן ממוקד יותר את מאמצי הסיכול וההגנה. המהלך מוגדר גם כצעד מניעתי שנועד להיערך מראש להתפתחויות אפשריות.

אוגדה 98 סיימה את משימתה בצפון ולאחר מכן הפכה לעתודה מטכ"לית, תוך היערכות להפעלה בגזרות שונות בהתאם לצורך המבצעי.

ההכנות להפעלתה ביהודה ושומרון החלו כבר לפני מספר חודשים, אז קיבלה האוגדה את פקודת "טובים השניים", שעסקה בהיערכות להפעלה בגזרה ובחלוקת הפיקוד והשליטה בה.

בתחילת החודש השלימה האוגדה נוהל קרב שאפשר את הפעלתה בהתראה קצרה. במסגרת ההכנות התקיימו מופעי למידה מאוגדת איו"ש והופקו לקחים מהניסיון המבצעי שנצבר במערכה, במטרה להתאים את היכולות שרכשה האוגדה בגזרות אחרות למציאות ביהודה ושומרון.

את פקודת ההפעלה קיבלה מפקדת אוגדה 98 אתמול בשעות הערב. מאז מקיימים אנשיה למידה ממפקדת אוגדת איו"ש ומהחטיבות המרחביות, הערכות מצב, איסוף נתונים והכנת עזרי שליטה לקראת קבלת האחריות.

במקביל, כוחות פיקוד המרכז פרוסים בגזרות באופן מתוגבר, והפעילות לסיכול טרור נמשכת ברחבי יהודה ושומרון.

בחמשת החודשים האחרונים ביצעה אוגדת איו"ש כ-1,500 מעצרים של מבוקשים, מהם כ-320 במהלך חודש ספטמבר. בתקופה זו בוצעו גם כ-10,000 פעילויות התקפיות בכפרים ברחבי יהודה ושומרון.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הדגיש בפני המפקדים והכוחות כי לצד פעילות הסיכול וההגנה, יש לקיים כסדרם את אירועי ההתיישבות שתוכננו לשבוע הקרוב במהלך חג הסוכות וחול המועד.