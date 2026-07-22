אל"מ דוד כהן נכנס לתפקיד מפקד חטיבת שומרון במקומו של אל"מ אריאל גונן, שסיים שנתיים בתפקיד וימשיך ללימודים במכללה לביטחון לאומי. כהן שימש כמפקד סיירת גולני במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

טקס חילופי הפיקוד נערך בגן הלאומי שומרון, בראשות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת יהודה ושומרון, תא"ל קובי הלר, ובהשתתפות מפקדים, לוחמים ובני משפחותיהם.

מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תא"ל קובי הלר, קישר בדבריו בין ימי תשעה באב לבין חשיבות האחדות הלאומית. "כוחו של צה"ל נמדד לא רק ביכולותיו המבצעיות, אלא גם בערכים של אחריות לאומית, אחדות השורות, ערבות הדדית ומחויבות למשימה", אמר, והוסיף כי חטיבת שומרון היא "מרחב בעל חשיבות ביטחונית, לאומית והיסטורית מן המעלה הראשונה".

הלר שיבח את המפקד היוצא ואמר כי בתקופת פיקודו הובילה החטיבה "תהליכים מבצעיים עם הישגים חסרי תקדים", ובהם הכפלת פעילות הסיכול ושינוי משמעותי במרחב שכם. על כהן אמר כי הוא מגיע לתפקיד לאחר שהוביל את סיירת גולני להישגים משמעותיים בלחימה בעזה ובלבנון, והביע ביטחון כי ניסיונו המבצעי יסייע לו להוביל את החטיבה קדימה "בנחישות ובשיקול דעת".

המפקד היוצא, אל"מ אריאל גונן, סיכם את תקופת פיקודו ואמר כי "פעלנו לילות כימים לסיכול טרור, יצרנו חופש פעולה מלא בכל מקום ובכל זמן. יחד עם שותפינו בנינו כאן מציאות ביטחונית טובה יותר". הוא הוסיף כי הוא מוסר את הפיקוד "בלב מלא תודה על הזכות לשרת במקום שבו ההיסטוריה, ההווה והעתיד של עם ישראל נפגשים", וחתם את דבריו במילים, "תחנות לוחמני, כאן קודקוד. גאה בכם ואוהב אתכם מאוד".

המפקד הנכנס, אל"מ דוד כהן, אמר כי הוא מקבל את הפיקוד "בחרדת קודש, בענווה ובתחושת שליחות עמוקה", והגדיר את חטיבת שומרון כ"חטיבה בעלת מורשת מפוארת... המשמשת דוגמה ומופת לחיבור בין ביטחון, התיישבות וערכים". הוא שיבח את קודמו על הישגיו וציין כי "היוזמה וההתקפיות שהשרשת, לצד הערכים שיצקת, יסייעו לחטיבה בצליחת האתגרים הבאים".

בהמשך דבריו התייחס כהן לאתגרי הביטחון העומדים בפני החטיבה ואמר כי "העמידה במשימת ההגנה על תושבי מדינת ישראל היא חובתנו העליונה". לדבריו, "אירועי השבעה באוקטובר צרובים בנו ומהווים עבורנו תזכורת יומיומית לחשיבות האחריות, המוכנות והחדות המבצעית", והוסיף כי הוא מאמין בלוחמי החטיבה וכי "יחד, כאגרוף אחד, נוכל לעמוד בכל אתגר".