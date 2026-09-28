מאות מבני המגזר החרדי בירושלים ליוו במוצאי החג למנוחות את הרב יהודה (דוקי) גרינוולד ז"ל, שנפטר לאחר שנים של ייסורים קשים.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר בנו, שטרם נישא, נעמד מעל מיטת אביו ונפרד ממנו בבכי. "כשדיברתי איתך בערב יום כיפור הבטחת לי שתהיה בחתונה, אבל עכשיו אני יודע שטוב לך ואתה תלווה אותי מלמעלה", אמר בקול שבור.

בשל קדושת המועד, מסע הלוויה כמעט ולא כלל הספדים ודברי פרידה. חמיו של גרינוולד, המשפיע מברסלב הרב חיים מנחם קרמר, נשא דברים קצרים.

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אלא שלצד רגעי הכאב, בקשה יוצאת דופן שהותיר אחריו גרינוולד העניקה למסע הלוויה אופי שונה. דקות לפני תחילתו החל להתפשט ברשתות החברתיות סרטון שצילם בעבר, ובו הודיע בעצמו על פטירתו וביקש מחבריו וממכריו כיצד לנהוג בהלווייתו.

בסרטון, שתאם את חוש ההומור שבו היה מוכר, ביקש גרינוולד מהמשתתפים להגיע להלוויה כשהם לבושים בבגדי שבת, לשמור על שמחה ואף לדאוג לפחיות שתייה עבור המלווים.

הבקשות יוצאות הדופן יושמו גם במהלך הלוויה שחלה במוצאי החג וכך חברים ומכרים הגיעו בחליפות ובבגדי שבת, ואחרים הביאו עגלות ובהן פחיות שתייה קרה שחולקו למשתתפים.