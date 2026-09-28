הלל בישיבת דורשי יחודך מניגוני הרב יצחק גינזבורג שליטא וחבד

תלמידי ישיבת דורשי יחודך מוציאים מחרוזת מוזיקלית חדשה המוקדשת לניגונים המלווים במשך שנים את תפילת ההלל בישיבה.

המחרוזת כוללת שלושה ניגונים למזמורי ההלל שהלחין הרב יצחק גינזבורג - "מקימי מעפר דל", "כוס ישועות אשא" ו"ישראל בטח בה'", ולצידם את "א-לי אתה", ניגון שמח ופחות מוכר של האדמו"ר הצמח צדק.

מאחורי הפרויקט עומד רצונם של תלמידי הישיבה להביא אל מחוץ לבית המדרש משהו מהחוויה המוזיקלית שמלווה את תפילות ההלל במקום.

"כבר שנים רבות שאנו זוכים לשיר בישיבה את ניגוניו המיוחדים של הרב יצחק גינזבורג שליט"א למזמורי ההלל, ובמחרוזת הזו הגשמנו חלום ישן - להכניס עוד אנשים לאווירה המיוחדת של ההלל בישיבה", מספרים בישיבה.

המחרוזת נפתחת ב"מקימי מעפר דל", עוברת ל"כוס ישועות אשא" ול"ישראל בטח בה'", ונחתמת ב"א-לי אתה" של הצמח צדק.

בישיבה מזמינים את הציבור להצטרף לניגונים ולחוות את האווירה המלווה את תפילת ההלל בין כותלי בית המדרש: "לחיים לחיים! בשמחה ובטוב לבב".