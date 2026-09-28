צפו: הרב הפך את רכבו לסוכה ניידת

מי שמקפיד במשך כל ימי חג הסוכות שלא לאכול ואף לא לשתות מחוץ לסוכה מכיר את האתגר: מה עושים כאשר נמצאים שעות ארוכות בדרכים?

הרב יוסף אלנקווה, לשעבר רב אזורי חבל עזה, מצא לכך פתרון מקורי במיוחד - סוכה ניידת בתוך הרכב, שנוסעת איתו ממקום למקום ומאפשרת לו לשמור על המנהג שעליו הוא מקפיד מילדות.

"היות שהתרגלנו מילדותינו לא לשתות ולא לאכול מחוץ לסוכה, וגם לא להשתמש בסכך מה שנקרא 'לנצח', לכן המצאתי את הסוכה הניידת", מספר הרב אלנקווה בראיון לערוץ 7.

הרב פותח את הרכב ומציג כיצד הפך את החלל הפנימי לסוכה של ממש ביחד עם דלתות הרכב.

אלא שדפנות לבדן, כמובן, עדיין אינן סוכה. הרב אלנקווה שולף את המרכיב המרכזי הבא ומדגיש בחיוך: "זה סכך אמיתי". וכך הוא מסכם את המבנה: "יש פה שלוש דפנות. יש פה דופן פנימית, יש פה דופן, יש פה דופן ויש פה סכך"

לדבריו, ההקפדה הזו מלווה אותו עוד מילדותו: "עכשיו, כיוון שיש פה סכך אמיתי, אני יכול לקחת סוכריה. אנחנו מקפידים מאוד לא לאכול ולא לשתות שום דבר מחוץ לסוכה מאז שאנחנו ילדים. כך התרגלנו".

והוא מוסיף: "עכשיו יש פה סוכה למהדרין. אם היה לי פה לחם הייתי מברך 'לישב בסוכה'".

הרב אלנקווה גם מדגים כי לא מדובר רק בסכך שמונח מעל חלק קטן מהרכב, אלא במרחב שלדבריו מאפשר ישיבה ממש בתוך תחומי הסוכה.

ואם נדמה שמדובר בסוכה לאדם אחד בלבד, הרב מזמין גם את המראיין להצטרף ולהיווכח בעצמו: "גם אתה יכול להיכנס, כל ישראל - בואו תיכנסו".

לבסוף הוא מצביע גם על מידות הסוכה: "ויש פה שבעה על שבעה טפחים כמו שצריך - סוכה כהלכתה".