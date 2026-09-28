ציוץ הומוריסטי שפרסם אושיית הרשת יבגני זרובינסקי בעקבות הפסד נבחרת ישראל בכדורגל לאירלנד הפך לסערה בלתי צפויה ברשת, לאחר שגולשים באירלנד ומחוצה לה טעו לחשוב כי זרובינסקי הוא בעל תפקיד רשמי במדינת ישראל.

לאחר שנבחרת ישראל הפסידה 3:0 לאירלנד במשחק שנערך בדברצן, כתב זרובינסקי בעברית: "יאללה זה הזמן להפעיל את הביפרים שפיזרנו באירלנד".

אלא שהציוץ נחשף גם בפני גולשים שאינם דוברי עברית באמצעות מנגנון התרגום של רשת X, וחלקם פירשו אותו כאיום שהגיע מגורם ישראלי רשמי.

לבלבול תרם ככל הנראה גם התיאור ההומוריסטי שמופיע בפרופיל של זרובינסקי, המזוהה עם קבוצת החדשות HKN - חדשות חיפה והקריות.

בתיאור באנגלית הוא מציג את עצמו, בין היתר, כראש "אגף HKN" ב"משרד הישראלי להגנה דיגיטלית", לצד עיסוק ב"תקשורת אסטרטגית, ממים ובלבול אזורי".

אחד הגולשים טען בתגובה כי מדובר בראש אגף במשרד הביטחון הישראלי הקורא להפעיל באירלנד ביפרים בדומה לאירועים בלבנון ב-2024.

גולש אחר כתב באנגלית: "דמיינו שעובד ממשלת אירלנד היה מצייץ אמש שהוא רוצה לפצוע ולהרוג ישראלים בגלל תוצאה של משחק כדורגל".

תגובות נוספות הציגו את זרובינסקי כבכיר ישראלי, ובחלקן אף נטען כי הוא בכיר במשרד החוץ והיו שדרשו תשובות משר החוץ גדעון סער.

זרובינסקי, מצדו, המשיך את הבדיחה. בעקבות התגובות והשיתופים הרבים פרסם ציוץ נוסף: "למרות המחאה העולמית ואלפי שיתופים (בהם עיתונאים ומדענים), הכוללת הסתה נגד ישראל, אנטישמיות ועוד - אני חוזר וקורא להשתמש בביפרים שפיזרנו ברחבי אירלנד. לא סתם השקענו בזה כמה שנים ומיליוני דולרים".