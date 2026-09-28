בעוד אלפי יהודים מהתפוצות צפויים לנחות בישראל ולהציף את בתי המלון בחגי תשרי, בישראל פועלים למנף את שהותם לבחינת עלייה והשתקעות קבועה.

היוזמה מתקיימת בחול המועד סוכות, במטרה לשנות מגמה באמצעות יריד הנדל"ן והקליטה הארצי של מרכז הבנייה הישראלי.

לקראת החגים, ירושלים נערכת לקבלת הגעה בהיקף גבוה במיוחד. לפי הדיווחים, בתי המלון בבירה צפויים ליהנות מתפוסה כמעט מלאה, בעיקר בקרב מבקרים מקהילות מרכזיות בארצות הברית, קנדה, אנגליה וצרפת.

לפרטים נוספים על היריד לחצו כאן

בישראל מציינים כי התגברות אירועי האנטישמיות ברחבי העולם, לצד הרצון לחזק את הקשר לארץ, מובילים משפחות רבות לבחון מעבר מנופש זמני למגורי קבע. לצורך מענה למגמת העלייה, יתקיים ביום רביעי, חול המועד סוכות (30.9.2026), בבנייני האומה בירושלים, יריד "THE ISRAEL HOME EXPO" של מרכז הבנייה הישראלי.

חברות ישראליות פועלות לקהילות בחו"ל כדי לקדם עלייה ורכישת דירות. במסגרת היריד ירוכזו פרויקטים למגורים ולהשקעה, לצד מעטפת ייעוץ בתחומי משכנתאות, מיסוי, ליווי משפטי ותהליכי עלייה וקליטה.

יו"ר מרכז הבנייה הישראלי, ערן רולס, אמר: "הגעתם של אלפי יהודים לישראל בחגי תשרי היא הזדמנות לאומית ראשונה במעלה. הקשר ההדוק שטיפחנו בשנים האחרונות עם ראשי הקהילות, הרבנים ומנהיגי הארגונים בארה"ב וברחבי העולם מראה בבירור: הרצון לבנות בית בישראל אינו רק חלום, אלא צורך ממשי. בעוד שהרכבת האווירית מביאה אלפים לבתי המלון בישראל, היריד בבנייני האומה נועד לחבר אותם באופן ישיר ליישובים, לקהילות ולחברות הבנייה בארץ. אנחנו לא מציעים רק נדל"ן, אלא מציעים להם לבנות כאן את הפרק הבא של חייהם".

רוצים לקחת חלק ביריד? לחצו כאן כדי להירשם