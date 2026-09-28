ניצב משנה אבישי מועלם, לשעבר מפקד היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י שנחקר בחשד לעבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, פורש ממשטרת ישראל וצפוי להתמנות לתפקיד מנכ"ל עיריית טבריה, כך דווח בחדשות 12.

מעיריית טבריה נמסר בתגובה לדיווח כי "אבישי מועלם הוא אחד המועמדים לתפקיד מנכ"ל העירייה. ועדת האיתור תתכנס מיד אחרי החג".

כזכור, מועלם נחשב לחשוד המרכזי בפרשה שב במסגרתה נבדקו חשדות לקשרים פסולים והעברת מידע בינו לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואנשיו.

בריאיון מקיף לכאן חדשות בחודש מאי האחרון הדף הקצין בנחרצות את כל ההאשמות נגדו. מועלם טען כי "תפרו לו תיק" על רקע עימותים מתמשכים ומקצועיים שניהל מול החטיבה היהודית בשב"כ בסוגיית הטיפול בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.

בריאיון שחזר את רגע מעצרו בביתו בשעת בוקר מוקדמת, וסיפר כי תחילה חשב שמדובר באירוע ביטחוני לאור אופי ההגעה של חוקרי מח"ש. לדבריו, בהמשך גילה כי בוצעו נגדו האזנות סתר וחדירות לרכבו, וטען כי הסעיף החמור של "פגיעה בביטחון המדינה" גוייס באופן מלאכותי כדי לאפשר ביצוע פעולות חקירה פולשניות במיוחד נגדו.

מועלם הכחיש מכל וכל כי פעל עבור השר בן גביר או מקורביו, וציין כי לאורך מאות שעות חקירה במח"ש לא הוצגה בפניו כל ראיה הקושרת אותו להעברת מידע או לפעילות פסולה. הוא אף הוסיף כי הציע לחוקרים לעבור בדיקת פוליגרף בנושא, אך הצעתו נדחתה.

לדברי מועלם, הרקע האמיתי לפרשה הוא מערכת יחסים עכורה מול השב"כ עוד מהתקופה שבה שימש כראש מפלג פשיעה לאומנית. הוא טען כי אנשי השב"כ הפעילו עליו לחצים לבצע מעצרים גם כשלא היו די ראיות קבילות, והוא סירב לכך שוב ושוב.

כמו כן, האשים כי במהלך חקירות אירועי אלימות ביו"ש הוסתרו ממנו חומרי מודיעין חיוניים אף שהיה הממונה הישיר על החקירה - דבר שהוביל לעימותים חריפים בינו לבין בכירים בשירות ובמערכת אכיפת החוק.