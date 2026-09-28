אופיר שריד, מנכ"ל קבוצת הנדל"ן מליסרון ויושב ראש חברת "אביב מליסרון", הלך לעולמו בגיל 54. שריד הניח אחריו אישה ושלושה ילדים.

שריד כיהן בתפקידי הנהלה בכירים במליסרון במשך 15 שנים. הוא הצטרף לחברה בשנת 2011 כסמנכ"ל הכספים ובאוקטובר 2019 מונה למנכ"ל החברה וכיהן בתפקיד זה במהלך שבע השנים האחרונות.

בתחילת חודש ספטמבר הודיעה מליסרון כי שריד יוצא לחופשת מחלה עקב נסיבות רפואיות. בשבוע שעבר, בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי, הודיעה החברה על סיום תפקידו.

סמנכ"ל הכספים של החברה, אורן הילינגר, מונה לממלא מקום המנכ"ל עד להשלמת הליך האיתור והמינוי של מנכ"ל קבוע.

בעלת השליטה ויושבת ראש דירקטוריון מליסרון, ליאורה עופר, ספדה: "אני כואבת את לכתו בטרם עת של אופיר, שמעבר להיותו מנכ"ל מוערך, מקצועי ומוכשר, הוא היה לי לחבר אמת ושותף לחזון ולדרך. אופיר היה אדם ערכי ואהוב והוא ייחסר לי מאוד. פועלו ותרומתו הרב-שנתית ימשיכו ללוות את מליסרון גם בהמשך הדרך".