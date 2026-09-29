תקלה נרחבת בשירות המוזיקה הפופולרי ספוטיפיי מורגשת היום (שלישי) בקרב משתמשים רבים, שמדווחים על קשיים בהפעלת האפליקציה, בחיפוש אחר שירים ובהתחברות לשירות.

על פי נתוני אתר Downdetector, המרכז דיווחים שמתקבלים ממשתמשים וממקורות נוספים, בתוך זמן קצר התקבלו בארצות הברית יותר מ-17 אלף דיווחים על בעיות בשירות.

בהמשך דיווח פורבס כי מספר הדיווחים חצה את רף 18 אלף. יודגש כי הנתונים מבוססים על דיווחי משתמשים ולכן אינם משקפים בהכרח את מספר הנפגעים בפועל.

התקלה אינה אחידה אצל כלל המשתמשים. חלקם מדווחים כי אינם מצליחים לחפש שירים ואמנים, בעוד אחרים נתקלים בשגיאות בעת השימוש באפליקציה או מתקשים להפעיל מוזיקה. לפי דיווחים נוספים, אצל חלק מהמשתמשים רק חלק מהשירותים נפגעו, בעוד פונקציות אחרות המשיכו לפעול.

בספוטיפיי אישרו כי קיימות בעיות בשירות ומסרו כי הן נמצאות בבדיקה. בשלב זה החברה לא פרסמה מה עומד מאחורי התקלה או מתי צפויה הפעילות לחזור במלואה לשגרה.

הדיווחים על השיבושים החלו לעלות בחדות במהלך שעות הבוקר בארצות הברית, כאשר בתוך זמן קצר נרשמה עלייה משמעותית במספר התלונות.

ספוטיפיי היא אחת מפלטפורמות הסטרימינג הגדולות בעולם, ומשמשת להאזנה למוזיקה, פודקאסטים ותכני אודיו נוספים.