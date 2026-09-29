לריסה עמיר טרימבובלר, אשתו של יגאל עמיר, רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, תוקפת את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לאחר שנדחתה בקשת בעלה לצאת לחופשה מיוחדת וקצרה בשל מצבו הרפואי של אביו.

לדבריה, עמיר הגיש ב-9 בספטמבר בקשה לחופשה חד-פעמית בעקבות הידרדרות במצבו של אביו. במשך שלושה שבועות, סיפרה, התבקש למלא טפסים, לציין מועד מבוקש ולמסור את שמות הערבים לחופשה.

לריסה טענה כי ההתנהלות יצרה תקווה שהבקשה עשויה להתקבל, ותהתה האם פניות שנעשו לבן גביר ישפיעו על ההחלטה. לדבריה, מדובר היה מבחינתה בבקשה הומניטרית, והיא מתחה ביקורת על השר "אשר מחזיק בסמכות המלאה לחתום על אישור לחופשה חריגה שכזו".

היא תהתה בנוגע לבן גביר "שמא הוא החליט בכל זאת, לקראת הסוף, לעשות מעשה טוב? הרי אפילו לתקשורת העוינת לא היה כדאי לבקר אותו על היענות לבקשה הומניטרית מובהקת, וגם אילו הייתה נשמעת ביקורת, היא רק הייתה מיטיבה עמו מבחינה אלקטורלית".

אתמול, לדבריה, התקבלה אצל עורך דינו של עמיר ההחלטה לדחות את הבקשה.

בתשובה שנמסרה לעורך הדין נכתב: "הריני לעדכנך כי בקשת מרשך ליציאה לחופשה מיוחדת לא אושרה וזאת נוכח מסוכנות, עמדת גורמי המודיעין וגורמי הביטחון המתנגדיםלהוצאת האסיר לחופשה המבוקשת. בנוסף, לאחר בחינת המסמך הרפואי בעניינו של אביו של האסיר, לא נמצאה הצדקה לאשר בקשתו ליציאה לחופשה מטעמים רפואיים בשים לב לעילה המפורטת בפקודה".

היא תקפה בחריפות את הנימוק בדבר מסוכנותו של עמיר. "מדינת ישראל ללא ספק תעמוד בסכנה אם אסיר בן 56, המרצה כבר 31 שנה מאחורי סורג ובריח, יבלה יום או חצי יום במחיצת אביו החולה קשה בן ה-85", כתבה בציניות.

היא יצאה גם נגד הקביעה שלא נמצאה הצדקה רפואית לאישור החופשה. לטענתה, אביו של עמיר מתמודד עם סרטן עם גרורות בעמוד השדרה ובעצמות, עבר כמה ניתוחי לב וסובל מסוכרת.

"בואשר לטעמים הרפואיים, הרי שאלה ייחשבו מספקים, ככל הנראה, רק כאשר החולה יימצא, חלילה, על ערש דווי", כתבה, והוסיפה כי מצבו הרפואי של האב, לשיטתה, היה צריך להצדיק את אישור הבקשה.