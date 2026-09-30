תינוק בן תשעה חודשים מבנימינה הובהל לחדר ניתוח במרכז הרפואי הלל יפה, לאחר שבין מיתרי הקול שלו התגלתה חתיכת פלסטיק מאריזת רוטב קטשופ. הגוף הזר נותר במקום במשך כמה ימים לאחר שהתינוק השתנק בבית.

האירוע החל חמישה ימים לפני הגעתו לבית החולים. התינוק שהה על הרצפה בבית כשלפתע החל להשתנק. הוריו ניסו לסייע לו באמצעות טפיחות על הגב, אך לא הבחינו בגוף זר שנפלט.

נשימתו השתפרה בהמשך, אולם בימים שלאחר מכן הוא המשיך לסבול משיעול חריג ומצרידות משמעותית. בעקבות התסמינים הגיע למלר"ד ילדים בהלל יפה, שם עלה חשד כי גוף זר נותר בדרכי הנשימה.

צילום שנערך לתינוק לא הראה ממצא, אך הצוות החליט להמשיך בבירור בעקבות אירוע ההשתנקות והתסמינים שלא חלפו, והוא הופנה למחלקת אף-אוזן-גרון וכירורגיית ראש-צוואר.

"התינוק יכול היה להיראות שקט לחלוטין ולנשום היטב, אבל כשהשתעל שמענו בבירור שמדובר בשיעול לא רגיל", מספרת ד"ר טלי טייטלבאום, רופאה במחלקה. "אירוע ההשתנקות הפתאומי, יחד עם הצרידות והשיעול החריג, ללא תסמינים של זיהום, העלו חשד לגוף זר ולכן החלטנו להתקדם במהירות לבדיקה".

באמצעות מצלמה זעירה שהוחדרה דרך האף הבחינו הרופאים בגוף זר אדום באורך של כסנטימטר שנתקע בין מיתרי הקול. בהמשך התברר כי מדובר בפינת פלסטיק מאריזת רוטב קטשופ.

חתיכת הפלסטיק נתקעה במנח אנכי, שאפשר לאוויר לעבור משני צדדיה. לדברי ד"ר טייטלבאום, שינוי במיקומה או התקדמותה לעבר קנה הנשימה היו עלולים לגרום לחסימה משמעותית של נתיב האוויר.

התינוק הועבר בדחיפות לחדר הניתוח, שם הוציא פרופ' יצחק ברוורמן, מנהל מחלקת אף-אוזן-גרון וכירורגיית ראש-צוואר, את חתיכת הפלסטיק. לאחר ההוצאה נסרקו דרכי הנשימה כדי לוודא שלא נותרו גופים זרים נוספים.

פרופ' ברוורמן וד"ר טייטלבאום הזהירו כי גם כאשר הילד חוזר לכאורה לנשום כרגיל לאחר אירוע השתנקות, תסמינים שנמשכים מחייבים בירור.

"אם לאחר אירוע פתאומי של השתנקות מופיעים שיעול חריג, צרידות חדשה או שינוי בנשימה שאינם חולפים, בייחוד אם זה מלווה בריור, וכשלא ברור אם הילד הכניס דבר מה לפה, חשוב מאוד להיבדק ולשלול גוף זר בדרכי הנשימה".

לאחר הוצאת הגוף הזר נשאר התינוק למעקב. מצבו טוב והוא שוחרר לביתו. הוריו הודו לצוות בית החולים על הטיפול המהיר.