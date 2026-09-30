מזג אוויר קריר וגשום צפוי ללוות את ימי חג הסוכות הקרובים. החזאי ליאור סודרי צופה היום (רביעי) גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, לצד ירידה קלה בטמפרטורות.

היום יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו נמוכות מהממוצע לעונה, בעיקר בהרים. גשם מקומי ירד מדי פעם בצפון ובמרכז, ובצפון הנגב ייתכן טפטוף.

הטמפרטורות החזויות להיום והלילה: קריית שמונה 28-19 מעלות, קצרין 26-16, צפת 22-15, טבריה 30-22, נצרת 26-17, חיפה 27-22, תל אביב 28-22, מודיעין 28-19, ירושלים 24-15, אריאל 24-16, אשקלון 27-22, עין גדי 34-26, באר שבע 27-17, ערד 25-15, מצפה רמון 24-14 ואילת 34-24.

מחר (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יישארו נמוכות מהממוצע לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

גם במהלך היום צפוי לרדת מדי פעם גשם מקומי בצפון ובמרכז, ובצפון הנגב ייתכן טפטוף. בנוסף קיים חשש קל לשיטפונות בבקעת הירדן ובצפון מדבר יהודה.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון יוסיף לרדת מדי פעם גשם מקומי, ובשעות הצהריים ייתכן גשם גם בהרי המרכז.

בשבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. ביום ראשון לא צפוי שינוי ניכר.