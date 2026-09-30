סערה ברשתות החברתיות הובילה להסרת תחפושת ילדים מהחנות המקוונת של זארה, לאחר שגולשים טענו כי עיצובה מזכיר את מדי האסירים במחנות הריכוז הנאציים.

הפריט, שנמכר באתרי זארה בהולנד ובגרמניה תמורת 39.99 אירו, שווק כתחפושת חתן לילדים לקראת ליל כל הקדושים.

בתיאור שהופיע באתר נכתב כי מדובר ב"תחפושת ילדים בעיצוב פסים אנכיים, תפרים דקורטיביים, פרח על דש הצווארון ואפקט בלוי, כוללת וסט ומכנסיים קצרים".

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אלא שהשילוב בין הפסים האנכיים, המראה הבלוי ודוגמת גדר התיל שעל הבגד עורר תגובות קשות ברשת. גולשים השוו את מראה התחפושת לבגדי אסירים במחנות הריכוז בתקופת השואה.

אחת התגובות הבולטות הגיעה מאדם שסיפר כי פנה ישירות למטה החברה. "התקשרתי למטה זארה ואמרתי להם שאם הם רוצים להשלים עד הסוף את התחפושת הזו - שסבא שלי לבש בצעירותו (באושוויץ) - כל מה שחסר זה רק להוסיף מספר", כתב.

בעקבות הסערה הוסרה התחפושת מהחנות המקוונת, ולא ניתן עוד להגיע לעמוד המוצר.