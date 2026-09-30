הרב חגי לונדין על הנס ההצלה צילום: ללא

הרב חגי לונדין התייחס לנס שהתרחש בטיסת פליי דובאי, וקשר בין האירוע המטלטל בשחקים לבין התחושה שהולכת לדבריו ומחלחלת בקרב הציבור בישראל - כי בתוך המערכה המתמשכת והאירועים שנראים לעיתים חסרי סיכוי, ישנה השגחה עליונה.

"הסיבה שהנס שהתרחש בטיסת פליידובאי גורם לכולם התרגשות אינה רק בגלל האקזוטיקה - פיגוע טרור שטני בשחקים שסוכל בזכות גבורה ישראלית, אלא מפני שיש פה גם נגיעה בנקודה שהולכת ומחלחלת במוחם של תושבי ישראל היהודים: יש מישהו ששומר עלינו מלמעלה!".

לדברי הרב לונדין, את האירוע יש לראות גם בתוך התמונה הרחבה של השנים האחרונות והמערכה שמנהלת ישראל בכמה חזיתות במקביל.

"מדינת ישראל נמצאת בשנים האחרונות במערכה בשבע חזיתות (שמונה אם נצרף גם את חזית ההסברה) שנראית חסרת סיכוי: כוחות אדירים שתוקפים אותנו בארץ; אנטישמיות מתגברת בחו"ל ותחושת בידוד. אנו נסמכים על בעלי בריתנו האמריקאים, אבל בסוף היום כולנו יודעים שאנו לבד מול כולם; תלויים בין שמים לארץ. והנה, למרות הכל מדינת ישראל מנצחת, בתחכום, בחוצפה ישראלית ובדרכים שעולות על כל דמיון".

הרב לונדין מדגיש כי לכל אחד מן האירועים ניתן למצוא הסבר נקודתי בדרך הטבע. אולם לדבריו, כאשר מחברים את האירועים לתמונה אחת גדולה, מתקבלת משמעות אחרת. "לכל מאורע יש כמובן הסבר נקודתי וטבעי אולם התמונה שעולה מצירוף כל הפרטים היא מעל כל סטטיסטיקה. זה פחות או יותר הרעיון של יום הושענא רבה שאנו עומדים בפתחו. במשך כל ימי סוכות אנו מתפללים 'הושע נא', על ישועה נקודתית זו או אחרת, אולם ב'הושענא רבה' אנו מתפללים על 'אם כל ישועות' - ישועה גדולה וכללית כנגד כל הסיכויים".

מכאן עבר הרב לונדין אל ליל הושענא רבה ושמחת תורה. לדבריו, ההתכנסות ללימוד והתפילות מקבלות משמעות מיוחדת דווקא על רקע אירועי השנים האחרונות והשבעה באוקטובר.

"תחושה מעורפלת זו היא הסיבה עבודה מאות אלפי יהודים יתכנסו הלילה ללימוד עד אור הבוקר ומיליוני יהודים יחגגו בשמחת תורה, למרות השביעי באוקטובר, דווקא בגלל הישועה שצמחה גם מהשביעי באוקטובר".

את דבריו חתם הרב לונדין בתפילה קצרה, ברוח הימים: "הושע נא למענך אלוקינו הושענא נא!".