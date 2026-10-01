ניצול השואה ומחנה אושוויץ, הרב דב לנדאו בן 99 בסוכת ראש הישיבה שליט"א

מפגש מרגש התקיים בסוכתו של ראש ישיבת הכותל בירושלים, הרב ברוך וידר, שאירח את דב לנדאו, בן 99 וניצול מחנה ההשמדה אושוויץ.

במהלך המפגש התייחס הרב וידר לגילו המופלג של לנדאו ולמסע חייו, והצביע על עצם נוכחותו בירושלים עשרות שנים לאחר ששרד את מחנה ההשמדה.

"היהודי הזה קרוב לגיל מאה, בוגר אושוויץ", אמר הרב וידר לנוכחים, וסיכם במשפט קצר: "אז אנחנו רואים את הנצח".

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לנדאו סיפר לפני כשנה, במסגרת אירוע "זיכרון בסלון", על מסע חייו. כנער הוא שרד את מחנות ההשמדה ואת צעדת המוות, ולבסוף שוחרר ממחנה בוכנוואלד.

לאחר עלייתו לארץ הצטרף לנדאו לשורות ההגנה, השתתף בקרב לשחרור גוש עציון ובהמשך נפל בשבי הירדני.

לנדאו איבד את כל משפחתו בשואה, אך לאחר מכן הקים משפחה והקדיש חלק ניכר מחייו להעברת עדותו לדורות הבאים.

במשך 25 שנה ליווה מסעות של בני נוער לפולין, שבהם חזר אל המקומות שבהם עבר כנער ושיתף את המשתתפים בסיפור הישרדותו.