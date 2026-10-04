זה קורה לאט | אמיר דדון בשיתוף עמותת נט״ל [Prod By Matan Dror]

לקראת ציון שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, המוזיקאי והיוצר אמיר דדון ועמותת נט"ל משתפים פעולה בשיר "זה קורה לאט", מתוך אלבומו החדש של דדון, במסגרת קמפיין להעלאת המודעות להתמודדות עם פוסט-טראומה ולקבלת עזרה.

השיר נכתב ונוצר בשיתוף אבי אוחיון, המפיק המוזיקלי מתן דרור ודדון, ונולד מתוך חוויה אישית וסיפורו של צביקה, אב שכול. המסר שביקשו להעביר לו, ובהמשך למתמודדים נוספים, הוא: "אתה לא לבד".

לדברי יוצרי הפרויקט, השיר נולד מתוך רצון לעבד את הכאב המשותף ולהעניק מענה רגשי למתמודדים הרבים עם פוסט-טראומה, בעיקר מאז אירועי 7 באוקטובר 2023.

עבור דדון, לוחם קרבי לשעבר בחטיבת גבעתי שאיבד חברים קרובים, החיבור לנושא הוא גם אישי. הוא בחר לתרום את השיר לעמותת נט"ל מתוך אמונה כי המילים והלחן יכולים ללוות את מסע ההחלמה.

על פי הנתונים שנמסרו במסגרת הקמפיין, בישראל חיים כיום יותר משני מיליון ישראלים ובני משפחות של מתמודדים עם תסמיני פוסט-טראומה ומתקשים להירדם בלילות.

הקליפ צולם בבית עמותת נט"ל בהשתתפות עובדי העמותה ומתנדבים, ומציג חלק מהמענים שמעניקה העמותה לנפגעי טראומה ממלחמה וטרור ולמעגלים הסובבים אותם.

דדון אמר: "זה קורה ממש לאט, אבל אני מאמין שכל עוד אנחנו מבינים שאנחנו לא לבד, יש תקווה".

גילעד נוסבוים, מנכ"ל עמותת נט"ל, מסר: "טראומה נוטה לבודד ולגרום לאדם להרגיש שאף אחד לא באמת מבין מה עובר עליו. אנחנו מודים לאמיר על השיר שנותן קול לכאב, לפחד ולגעגוע, אבל גם לתקווה, ומזכיר לכל מי שמתקשים לישון בלילה, שהם לא לבד. החלמה היא תהליך שקורה לאט, אך השינוי מתחיל כשמשתפים ומישהו מקשיב. נט"ל כאן בשבילכם כדי להקשיב וללוות בכל שעות היממה".