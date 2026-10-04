העיתונאית דפנה ליאל שיתפה במהלך דיון באולפן חדשות 12 בהחלטתה של בתה נעמי שלא להשתמש בטלפון בשבת, וסיפרה על השינוי שההחלטה יצרה בזמן המשפחתי שלהן.

הדברים נאמרו במסגרת דיון בנושא "תורה משלהם - החיים של דור ה-Z: מסיבות ביעדים נחשקים לצד שיעורי תורה והפרשת חלה".

"הבת שלי, נעמי, ממש הייתי מגדירה אותה בדיוק ככה, היא גם וגם", סיפרה ליאל. "היא החליטה שהיא בלי טלפון בשבת - דבר מדהים, באמת. אני מודה לבורא עולם".

ליאל הוסיפה בהתרגשות: "אני מודה לבורא עולם, תודה שנתת לי את הילדה שלי יום בשבוע. היא באה, 'אמא רוצה לעשות משהו, אימא רוצה לדבר'".