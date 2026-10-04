התפילה של יהודה גליק בהר הבית ללא קרדיט

המשטרה הרחיקה את חבר הכנסת לשעבר ופעיל הר הבית יהודה גליק מהר הבית למשך חצי שנה.

בצו שנמסר לגליק נכתב כי ההרחקה נועדה "לשם מניעת פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש".

גליק טוען כי הצו הוצא בעקבות תפילה שנשא בהר הבית לרפואת נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שנפצע בפיגוע.

כבר לאחר שזומן לשימוע תקף גליק בחריפות את התנהלות המשטרה. "40 שנה שאני עולה להר הבית, פועל תמיד בהתאם לכל ההוראות. משטרת הר הבית רודפת אותי ברוע, ברשעות, על לא עוול בכפי", כתב.

לדבריו, מדובר בשנה השלישית ברציפות שבה הוא מקבל צו הרחקה ערב חג הסוכות, תקופה שבה הוא מקיים הדרכות רבות בהר.

גליק הפנה ביקורת גם כלפי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וטען כי התופעה מתרחשת בשנים האחרונות תחת הנהגתו.

"האנשים האלו מכאיבים לי פי כמה ממה שהאיש שניסה להתנקש בחיי הכאיב לי. באמת כמה רוע אפשר לבלוע?", כתב גליק.

לסיום הוסיף: "ואחרי כל זאת הרימותי ידי לאל עליון ומתחייב שלא יצליחו לשבור אותי. הלוואי ואחזיק מעמד".