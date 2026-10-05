שוק הדיור עובר בחודשים האחרונים שינוי מורגש. הקונים הפכו זהירים יותר, והיזמים, שמתקרבים לסגירת הדוחות הכספיים של סוף השנה, מגמישים מחירים ותנאי תשלום.

בכרמי גת צפון זה מתבטא בהצעה שקשה למצוא כרגע בשוק: 5 דירות 3 חדרים חדשות במחיר שובר שוק - 1,690,000 ₪. בלבד.

בזמן שדירות חדשות בשכונה מתחילות כיום סביב 1.75 מיליון ₪, ועסקאות בדירות דומות נסגרו גם ב־1.85 מיליון ₪. הפער מול מחיר המבצע נע בין 60,000 ל־160,000 ₪, וזה עוד לפני ערך הפטור מהמדד. שבדירה שנבנית כמה שנים, ההצמדה לבדה יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים.

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אבל המחיר הוא החלק הקטן מהסיפור האמיתי שהוא פוטנציאל עליית הערך של המקום. היכולת לשים סכום קטן היום - רק 10% -169,000 ש''ח בלבד ואת השאר במסירה בעוד 3.5 שנים, בלי מדד, בלי תשלומים בדרך ועם נעילת מחיר סופית מסבירה למה כרמי גת מכרה מאות דירות בשנה האחרונה.

כרמי גת צפון היא ההמשך הישיר של שכונת כרמי גת, שהפכה בעשור האחרון לאחד ממוקדי הביקוש הבולטים בדרום. לפי התוכנית שאושרה, ייבנו ברובע כ־6,000 יחידות דיור, לצד כ־100 אלף מ"ר לתעסוקה, 17 אלף מ"ר למסחר ו־330 דונם של פארקים.

הנגישות, הרכבת, התחבורה - כ־7 דקות מתחנת הרכבת וכ־35 דקות מהמרכז גורמים לביקוש מדהים גם בקרב משפרי דיור, וגם מקהילת עולים גדולה שהשתקעה בשכונה. כשלפי הנתונים, המחירים באזור עלו בכ־65% בשנים האחרונות.

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