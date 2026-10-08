ביצה קשה, ביצת עין או חביתה? לקראת יום הביצה הבינלאומי, שיצוין מחר (שישי, 9 באוקטובר), החלטנו להשאיר לרגע את המחבת בצד ולגלות מה עוד אפשר להכין מאחד המרכיבים הכי שימושיים במטבח.

מתברר שביצה יכולה להפוך למנה אסיאתית עדינה, לקינוח צרפתי עם קרמל זהוב ואפילו לקינוח שוקולד שנראה כמו ביצה, אבל מסתיר בתוכו הפתעה מתוקה.

שלושת המתכונים שלפניכם פותחו במחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל למטבח Teka, והם מציעים שלוש דרכים שונות לגמרי ליהנות מביצים.

מתכון ראשון: ביצים מאודות עם רוטב סויה, צ'ילי ושומשום

מצרכים לביצים:

3 ביצים גדולות

300 מ"ל ציר בקר

חצי כפית מלח



מצרכים לציר:

300 מ"ל מים

עצם בקר אחת

חצי כרישה

חצי גזר

חתיכה קטנה של ג'ינג'ר (לא חובה)

חצי כפית מלח



מצרכים לרוטב:

כף רוטב סויה

חצי כפית רוטב צ'ילי

חצי כפית שמן שומשום

כף בצל ירוק קצוץ דק



אופן ההכנה

1. מכינים את הציר: מניחים בסיר את המים, עצם הבקר, הכרישה והגזר.

2. מוסיפים ג'ינג'ר ומלח ומביאים לרתיחה. מסירים קצף במידת הצורך.

3. מנמיכים את האש ומבשלים 20 עד 30 דקות. מסננים את הציר ושומרים אותו חם.

4. טורפים את הביצים בעדינות, מבלי ליצור קצף.

5. מוסיפים לביצים 300 מ"ל מהציר החם (חלק אחד ביצים לשני חלקים ציר), מוסיפים מלח ומערבבים בעדינות.

6. מסננים את התערובת לקבלת מרקם חלק ומעבירים לכלי המתאים לתנור.

7. מכסים בנייר אלומיניום מחורר ואופים באידוי בטמפרטורה של 85 עד 90 מעלות במשך 12 עד 15 דקות, עד שהביצים מתייצבות אך עדיין רוטטות מעט במרכז.

8. מוציאים בזהירות ומניחים לנוח כ-2 דקות.

9. בקערה קטנה מערבבים את רוטב הסויה, רוטב הצ'ילי ושמן השומשום.

10. חורצים בעדינות את פני הביצה בדוגמת שתי וערב, יוצקים מעל מעט מהרוטב ומפזרים בצל ירוק קצוץ לפני ההגשה.

ביצים מאודות ברוטב ויה צילום: טקה טודיו

מתכון שני: פלאן ביצים וקרמל

מצרכים לקרמל:

80 גרם סוכר

כף מים



מצרכים לפלאן:

4 ביצים בינוניות

500 מ"ל חלב מלא

100 גרם סוכר

כפית מחית וניל



אופן ההכנה

1. מכינים את הקרמל: מניחים בסיר קטן את הסוכר והמים ומחממים על אש גבוהה, בלי לערבב. אפשר להניע בעדינות את הסיר מדי פעם.

2. ממשיכים לחמם עד שהסוכר הופך לקרמל בגוון זהוב עמוק, ומחלקים אותו בין 6 תבניות אישיות.

3. מחממים את התנור ל-150 מעלות.

4. מחממים את החלב בסיר קטן עם מחית הווניל, מביאים כמעט לרתיחה ומסירים מהאש.

5. מוסיפים את הסוכר ומניחים לתערובת להתקרר כ-5 דקות.

6. טורפים את הביצים בקערה ויוצקים אליהן בהדרגה את תערובת החלב החמימה תוך טריפה עדינה, כדי לא ליצור יותר מדי קצף.

7. מחלקים את התערובת בין התבניות ומכסים כל אחת בנייר אלומיניום.

8. מסדרים את התבניות בתוך תבנית עמוקה ומוזגים סביבן מים רותחים, עד לפחות מחצית מגובהן. אופים כ-35 דקות.

9. מוציאים מהמים, מצננים ומעבירים למקרר לשעתיים לפחות.

10. לפני ההגשה מעבירים סכין דקה סביב שולי הפלאן והופכים לצלחת.

פלאן ביצים וקרמל צילום: טקה טודיו



מתכון שלישי: ביצי שוקולד במילוי מוס אגוזי לוז

מצרכים לביצי השוקולד:

שוקולד חלב להמסה



מצרכים למוס אגוזי הלוז:

100 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה

3 כפות ממרח אגוזי לוז לבן

2 חלבוני ביצה

25 גרם סוכר



מצרכים לקישוט:

ביצי שוקולד

אגוזי לוז קלויים וקצוצים

אופן ההכנה

1. ממיסים את השוקולד בעדינות בסיר קטן או בקערה מעל בן מארי.

2. מברישים תבניות בצורת ביצים בשוקולד המומס, כך שיכסה את הדפנות באופן אחיד.

3. מטים מעט את התבניות כדי להסיר עודפי שוקולד ומעבירים למקרר עד שהשוקולד מתקשה לחלוטין.

4. בינתיים מכינים את המוס: מקציפים את חלבוני הביצה עם הסוכר עד לקבלת קצף יציב.

5. בקערה נפרדת מקציפים את השמנת המתוקה עד שהיא יציבה, אך לא מוקצפת יתר על המידה.

6. מוסיפים את ממרח אגוזי הלוז ומערבבים כמה שניות, עד שהוא נטמע.

7. מקפלים בעדינות את קצף החלבונים לתוך תערובת השמנת ואגוזי הלוז.

8. קולים את אגוזי הלוז בתנור שחומם ל-180 מעלות כ-10 דקות, מצננים וקוצצים.

9. מעבירים את המוס לשק זילוף, מחלצים בזהירות את ביצי השוקולד מהתבניות וממלאים במוס.

10. מקשטים בביצי שוקולד ובאגוזי לוז קצוצים.

מו אגוזי לוז עם ביצי שוקולד צילום: טקה טודיו

המתכונים פותחו במחלקת התזונה של Teka, מותג מוצרי החשמל למטבח, שמפתחת מתכונים שמנצלים את מה שהמטבח הביתי יודע לעשות, מאפייה באדים ועד קינוחים מוקפדים. מתכונים יצירתיים נוספים מחכים בעמוד הפייסבוק של החברה.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת 'מיוקה' האסיאתית המהודרת בממילא, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.