אלקנא פדרמן, מי שהיה קב"ט מסיבת הנובה, הגיש היום (שלישי) תביעה אישית נגד רונן בר, ראש השב"כ בשבעה באוקטובר, בטענה שהתנהלותו הביאה להפקרתו של פדרמן ולהפקרת כלל משתתפי המסיבה בבוקר הטבח.

בראיון לערוץ 7 מסביר פדרמן את ההחלטה לבחור בערוץ זה של תלונה ותביעה אישית לפיצוי בגובה של שני מיליון וחצי שקלים, סכום לא גבוה באופן יחסי בשל שיקולי אגרה.

"בשישה באוקטובר נדלקו כל נרות האזהרה, הסימים, 'סדין ירוק' ועוד, הוא הקפיץ צוות טקילה בלילה. שלוש שנים עברו והוא לא נחקר ובגלל שהמערכת לא מטפלת בו, כאזרח אני רוצה להשיג מעט צדק ולחקור אותו תחת תביעה בבית המשפט", אומר פדרמן שהתביעה אותה הגיש היא אמנם תביעה אישית, אך עם ההגשה מצא לנכון לקרוא לנפגעי הנובה והמשפחות השכולות לנהוג כמותו ולהגיש תביעות נוספות נגד רונן בר.

"הוא גרם לי לנזק גדול מאוד. מאז השבעה באוקטובר אני עם כאב אישי, חברים נרצחו והגיע הזמן לטפל בו", אומר פדרמן ומציין כי כקב"ט אבטחה האחראי על סדרני המסיבה לא אליו אמור היה להגיע המידע אודות היערכות חמאס לתקיפה, אלא למי שמונה לפקד על המקום מטעם המשטרה, מפקד תחנת אופקים, "לכל הפחות היו צריכים לעדכן אותו או את המפכ"ל. היינו מפנים את המסיבה והיו ניצלים הרבה חיים, העוטף היה מפונה והאירוע היה נמנע, אבל רונן בר השחצן החליט על דעת עצמו שהוא לא מעדכן אף אחד, שהוא עושה הכול לבד, ולדעתי הוא האשם הראשי באירוע".

לשאלתנו אם יהיה מקובל עליו אם אחרים יבחרו לתבוע בתביעה אישית אחראים אחרים, כדוגמת ראש הממשלה והרמטכ"ל. "כל אחד יעשה כרצונו. רונן בר לא אשם יחיד במחדל, אבל הוא האשם הראשי. בשורה התחתונה נתניהו היה ראש ממשלת השבעה באוקטובר, אבל עובדתית לא העירו אותו. ייתכן שאם היוא מעירים אותו הוא היה מונע, ואולי לא, אבל לכל הפחות היה צריך להעיר אותו. בגלל שרונן בר לקח סמכות לא לו ולא העיר את ראש הממשלה, אני רואה בו אחראי ראשי למחדל הטבח הזה".

על עיתוי הגשת התביעה, שלוש שנים אחרי האירוע עצמו, מסביר אלקנא פדרמן: "הגשתי תלונה נגדו לפני למעלה משנה כדי שיחקרו אותו, אבל לצערי משום מה לא חקרו אותו. עד היום הוא לא נחקר והתלונה לא נענתה אפילו. אני נלחם גם בחזית של ועדת חקירה. אני לא מאמין בוועדת חקירה ממלכתית או שוויונית. חמאס לא רצח אותנו באופן שיוויוני, אלא רצח אותנו כי אנחנו יהודים".

הוא מזכיר את התמודדותו לכנסת בראשות מפלגת 'התקומה' ששמה לה ליעד הקמה של ועדת חקירה שתהיה מורכבת ממשפחות שכולות המבקשות לדעת את האמת באשר לנסיבות רצח יקיריהם, אנשי צבא וביטחון שלא היו קשורים לאירועי הטבח ואישי ציבור שיוכלו לחקור ללא נגיעה אישית את שהתרחש לאורך תקופת המלחמה.

"עברו שלוש שנים והוא (רונן בר) לא שילם על הפשעים שלו נגד עם ישראל. אף אחד לא שילם. זה שהוא התפטר לא יחזיר את החברים שלי ולא את הנפש שנפגעה. הגיע הזמן שהוא ייתן את הדין", אומר פדרמן המציע לנפגעים אחרים לבחור בנתיב תביעה כלשהו, בין אישי ובין אם כתביעה ייצוגית משותפת.

"צריך לקום ולעשות מעשה. שלוש שנים וכלום לא קרה. מי שמשלם את המחיר זה אנחנו, שורדי הנובה, המשפחות השכולות והלוחמים, ואילו הם עושים כרצונם ומצטלמים בתמונות שמחות מרחבי העולם. במדינה מתוקנת זה לא צריך לקרות".