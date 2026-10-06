סימני דרך - צרות קטנות, Milestones - Tzarot Ktanot

"צרות קטנות", סינגל חדש של "סימני דרך", לשעבר "הפרויקט של תמרי", יוצא לזכרו של רס"ר עמיחי ויצן הי"ד, שנפל בקרב על קיבוץ כרם שלום ב-7 באוקטובר.

את מילות השיר כתבה אלמנתו, טליה ויצן, יחד עם איתי דקל חן, מייסד הפרויקט ואחיו של שורד השבי שגיא דקל-חן. דקל חן גם הלחין והפיק את השיר, שאותו מבצעים הלל משאלי ועדי איפרגן.

במרכז "צרות קטנות" עומד דווקא הגעגוע לחיים הפשוטים שהיו לפני אותה שבת - למטלות הבית, לוויכוחים הקטנים, לתוכניות לחופשה, לדאגות על הילדים ולשאלות היומיומיות שפעם נראו חשובות כל כך.

השיר חוזר אל אותם רגעים שגרתיים מנקודת המבט של מי שאיבדה אותם ברגע אחד, ואל המשאלה לקבל בחזרה אפילו את הדאגות הקטנות של פעם: "תן לנו צרות קטנות, ריבים תמימים של פעם, בעיות קלות".

רס"ר עמיחי ויצן היה בן 33 בנופלו. בבוקר שמחת תורה שהה בביתו בכרם שלום עם משפחתו. עם תחילת מתקפת המחבלים יצא מביתו והצטרף לחברי כיתת הכוננות בהגנה על הקיבוץ.

במשך שעות נלחמו ויצן וחבריו במחבלים שחדרו ליישוב והגנו על תושביו. סמוך לשעה 11:00 נפגע ויצן מירי ונהרג. הוא הותיר אחריו את רעייתו טליה וחמישה ילדים.

"צרות קטנות" הוא חלק מאלבום הבכורה של "סימני דרך", שיישא את השם "8 באוקטובר" וייצא ביום חמישי הקרוב.

האלבום כולל שבעה שירים שנכתבו מתוך הכאב והגעגוע של היום שאחרי, לצד הניסיון לחזור לחיים. בין המשתתפים בפרויקט גם שי צברי, ריקי גל, אסתר רדא ומירב לשם גונן.