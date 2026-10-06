השחקנית האמריקנית סידני סוויני שוקלת ברצינות להתגייר ולהקים משפחה עם בן זוגה, המפיק היהודי סקוטר בראון, כך דווח ב-Page Six.

לפי הדיווח, מערכת היחסים בין השניים הולכת ומתהדקת והם כבר משוחחים על האפשרות להינשא ולהביא ילדים לעולם. "הם מדברים על הקמת משפחה משלהם, ולסקוטר יש רגשות חזקים מאוד בנושא", סיפר מקור לאתר.

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סוויני, שחגגה לאחרונה את יום הולדתה ה-29, כבר עשתה צעדים ראשונים לבחינת האפשרות להתגייר. לפי הדיווח, היא נפגשה עם שני רבנים ואף הצטרפה לבראון לתפילות ראש השנה בבית הכנסת הקונסרבטיבי טמפל שולום בגריניץ', קונטיקט.

מערכת היחסים בין סוויני לבראון החלה לפי הדיווחים בקיץ 2025. בראון, בן 45, היה נשוי בעבר ליעל כהן, ומנישואיהם נולדו להם שלושה ילדים. השניים התגרשו בשנת 2022.

בחודש שעבר הקדיש בראון ברכה פומבית לסוויני לרגל יום הולדתה. "את גורמת לי לחייך חיוך גדול יותר, לצחוק בקול רם יותר, לצאת ליותר הרפתקאות ולחלום בגדול יותר", כתב. "הפכת את היומיום למרגש ואת העתיד למשהו שאני פשוט לא יכול לחכות להגיע אליו".