שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, כוחות צה"ל יצאו הלילה והבוקר (רביעי) למבצע רחב להריסת אנדרטאות שהוקמו לזכר מחבלים ברחבי יהודה ושומרון.

במסגרת המבצע הגיעו הכוחות לשורה של כפרים וערים והחלו להרוס עשרות אנדרטאות המפארות מחבלים ומעשי טרור.

אחד המוקדים הבולטים במבצע היה בעיר שכם, שם נהרסה אנדרטה מרכזית. במקביל פעלו הכוחות גם בעיירה יעבד, דרומית-מערבית לג'נין, והרסו את האנדרטה שהוקמה לזכרו של יאסר אל-חמדוני.

המבצע מגיע לאחר מהלך מיפוי שקידמו בשבועות האחרונים שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות.

השניים מיפו עשרות אנדרטאות ברחבי יהודה ושומרון והעבירו את פרטיהן בדרישה להריסתן. הלילה עבר המהלך משלב המיפוי לפעילות רחבה בשטח.

בתמונה: אנדרטה לזכר הרוצח יאסר אל-חמדוני שהורשע במעורבות ברצח האזרח הישראלי אבנר מימון ז"ל בשנת 2003, בעיירה יעבד, בדרום-מערב ג'נין, שצה"ל הרס הלילה.

לצד הריסת האנדרטאות, השאירו לוחמי צה"ל אגרת לתושבי האזור ובה מסר נגד פיאור מחבלים והסתה לטרור. "אל תושבי האזור, כוחות הביטחון הישראליים פועלים באזור להריסת האנדרטאות המפארות מחבלים, מהללות אותם ואת פעולות הטרור נגד ישראל", נכתב באגרת. "כוחות הביטחון לא יאפשרו הסתה לטרור או פיאור והללה של מחבלים".

באגרת הובהר כי הפעילות אינה נתפסת כמהלך חד-פעמי בלבד. "כל מי שיפאר טרור או יתמוך בו ייעצר באשמת הסתה, וכל אנדרטה שהוקמה כדי לפאר מחבלים תיהרס", כתבו הכוחות. "הטרור לא הביא, ולא יביא, דבר מלבד הרס וחורבן, כשם שחמאס הביא חורבן על רצועת עזה במשך שנים".

המבצע עורר עניין גם בזירה הפלסטינית והערבית וזכה לסיקור בכלי תקשורת וברשתות החברתיות הערביות.

סמוטריץ' וסוכות בירכו על ביצוע המבצע וקשרו בין הריסת האנדרטאות לבין המאבק בהסתה במרחב הציבורי. "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור ויוצאת באמירה ברורה: אין מקום לבמות התמיכה בטרור במדינת ישראל", מסרו השניים.

"כבר שנים אנחנו צועקים את האמת הפשוטה: הטרור מתחיל בהסתה ובמרחב הציבורי, וכעת הגיע השינוי בשטח". את דבריהם חתמו בתודה לכוחות שפעלו במהלך הלילה והבוקר: "אני מודה לכוחותינו היקרים שביצעו את המהלך החשוב".