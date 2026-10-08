רוצים להוריד במשקל? שתו מים או משקאות ממותקים. חוקרים מאוניברסיטת ליברפול מצאו כי משקאות דיאטטיים המכילים תחליפי סוכר, סייעו למשתתפי מחקר להוריד במשקל את אותה כמות הקילוגרמים ואפילו יותר, מאשר אלו ששתו מים בלבד.

המחקר כלל 493 אנשים בעלי מדד BMI של 27-35, הנחשב למשקל עודף או השמנת יתר. מחצית ממשתתפי המחקר התבקשו לשתות 660 מ"ל מים מדי יום, בעוד החצי השני התבקשו לשתות את אותה כמות של משקאות המכילים תחליפי סוכר, בעיקר אספרטם, אצסולפאם-אשלגן וסוכרלוז. במקביל, כל המשתתפים גם לקחו חלק בתוכנית התנהגותית לניהול משקל בהנחיית תזונאים, עד השבוע ה-53 של המחקר.

לאחר 104 שבועות מדדו החוקרים את משקל גופן של משתתפי המחקר, והתוצאות הפתיעו גם אותם. משתתפי המחקר ששתו מים בלבד הצליחו להשיל ממשקלם בממוצע 3.7 ק"ג, בעוד אלו ששתו משקאות ממותקים רשמו ירידה של 4.8 ק"ג במשקל גופם.

לדברי החוקרים "משתתפי המחקר, בשתי הקבוצות, שמרו על ירידה משמעותית במשקל לאורך שנתיים, גם במהלך השנה האחרונה שבה כבר לא קיבלו תמיכה סדירה בניהול המשקל". שתי הקבוצות רשמו ירידה בהיקפי המותניים והירכיים וכן הפחתה באחוזי השומן בגוף.

עם זאת, החוקרים מצאו כי במספר נתונים רפואיים נרשמה תוצאה טובה יותר עבור אלו ששתו מים בלבד. משתתפי המחקר ששתו משקאות ממותקים רשמו עלייה קטנה בכמות הכולסטרול, לעומת ירידה בקרב אלו ששתו מים. אלו ששתו מים רשמו ירידה גדולה יותר בלחץ הדם, לעומת אלו ששתו משקאות ממותקים.