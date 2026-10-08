גבר בשנות ה-80 לחייו נפטר לאחר שלקה בדום לב והתמוטט במהלך טיול במדריד שבספרד. גופתו הובאה היום (חמישי) לישראל לצורך קבורתו.

בשעות הבוקר התקבל דיווח על המקרה ביחידה הבינלאומית של "זק"א 360". בעקבות הדיווח פעלו אנשי היחידה מול גורמים בישראל ובספרד כדי לאפשר את העברת גופתו של המנוח ארצה בהקדם.

על פי הודעת הארגון, לאחר מאמצים שנמשכו לאורך היממה האחרונה, הובאה הגופה לישראל עוד היום.

אמבולנס פינה את גופת המנוח להמשך סידורי הלוויה והקבורה, הצפויות להתקיים במהלך הערב בבית העלמין הדרומי באשקלון.

בארגון ציינו כי מפקד הארגון, אריה עמית, פעל להבאת המנוח לקבורה בישראל מאז קבלת הדיווח על פטירתו.