קלתית קקאו פריכה, קרם פטיסייר עשיר בשוקולד לבן, ריבת פירות יער חמצמצה וכתר של מרנג איטלקי חרוך קלות. השף נתנאל שפיגל מביא למטבח הביתי טארט אישי בהשראה צרפתית, שנראה כאילו יצא מחלון ראווה של פטיסרי.

ההכנה דורשת מעט סבלנות ומדחום סוכר, אבל כל שכבה פשוטה בפני עצמה, ואת חלקן אפשר להכין מראש. והטיפ של השף: כמה טיפות מי זהר במרנג המוכן, שמשדרגות את הטעם לגמרי.

מצרכים לקלתית הקקאו:

135 גרם חמאה קרה (או נטורינה), חתוכה לקוביות

75 גרם אבקת סוכר

45 גרם אבקת קקאו

3 גרם מלח

35 גרם אבקת שקדים

250 גרם קמח

50 גרם ביצה (כביצה אחת)



מצרכים לקרם הפטיסייר:

250 גרם חלב

30 גרם קורנפלור

70 גרם חלמונים (כ-4 חלמונים)

40 גרם סוכר

100 גרם שוקולד לבן קצוץ

1 כפית מחית וניל



מצרכים לריבת פירות היער:

100 גרם פירות יער

סוכר לפי הטעם

מיץ מחצי לימון עד לימון שלם



מצרכים למרנג האיטלקי:

300 גרם סוכר

80 גרם ממים

110 גרם חלבונים



מצרכים לקישוט (רשות):

עלי נענע או בזיליקום

מעט מי זהר



אופן הכנת הקלתית:

1. בקערת מיקסר עם וו גיטרה מניחים את קוביות החמאה הקרה, ומעליהן את כל המרכיבים היבשים. מעבדים עד לקבלת מרקם של חול.

2. מוסיפים את הביצה וממשיכים לעבד מעט, עד לקבלת מרקם של קראמבל.

3. מוציאים מהמיקסר ומאחדים ביד לבצק אחיד. מקפידים לא ללוש יתר על המידה, רק לאחד את הבצק.

4. מרדדים בין שני דפי נייר אפייה לעובי של 3-4 מ"מ, ומקפיאים לפחות 30 דקות, עד שהבצק קפוא לחלוטין.

5. קורצים עיגולים בעזרת הרינג לתחתית, וחותכים רצועות בצק לריפוד הדפנות. מהדקים היטב את הרצועה לתחתית, וחותכים את העודפים בגובה הרינג בעזרת סכין חלקה.

6. מקפיאים שוב, ואופים בתנור שחומם מראש ל-160 מעלות כ-25 דקות. מצננים.



אופן הכנת קרם הפטיסייר:

1. בקערה טורפים היטב את מחית הווניל, החלמונים, הסוכר והקורנפלור יחד עם 50 גרם מהחלב.

2. בסיר מרתיחים את שאר החלב. יוצקים מעט מהחלב החם בזרם דק לתערובת החלמונים תוך טריפה מתמדת, כדי להשוות טמפרטורות (השוואת טמפרטורות).

3. מחזירים את הכל לסיר ומבשלים על אש נמוכה-בינונית תוך טריפה מתמדת, עד שהקרם מסמיך ונעשה חלק.

4. מוסיפים את השוקולד הלבן וטורפים עד לאיחוד. מעבירים לכלי ומקררים עד שהקרם קר ויציב.



אופן הכנת ריבת פירות היער:

1. בקלחת קטנה מניחים את פירות היער, מעט סוכר ומיץ לימון. מבשלים תוך בחישה עד שהפירות מתפרקים והריבה מגיעה ל-106 מעלות. מצננים.



אופן הכנת המרנג האיטלקי:

1. מניחים את החלבונים בקערת מיקסר עם וו הקצפה (בלון).

2. בסיר מבשלים את הסוכר והמים לסירופ. כשהסירופ מגיע ל-112 מעלות, מתחילים להקציף את החלבונים.

3. כשהסירופ מגיע ל-118 מעלות, יוצקים אותו בזרם דק ורציף לאורך דופן הקערה, וממשיכים להקציף עד לקבלת מרנג יציב שהתקרר לטמפרטורת החדר.

4. רוצים לשדרג? מוסיפים למרנג המוכן ממש מעט מי זהר. מעבירים לשק זילוף.



הרכבת המנה:

1. טורפים את קרם הפטיסייר עד למרקם חלק, ממלאים את הקלתיות ומיישרים בעזרת פלטה מדורגת או מרית.

2. מזלפים מרנג מעל, ובעזרת כף פריזאית רטובה יוצרים גומה במרכז.

3. ממלאים את הגומה בריבה וחורכים קלות את המרנג בעזרת מבער.

4. מקשטים בעלה נענע או בזיליקום ומגישים.



נתנאל שפיגל הוא שף צעיר שמתמחה במתכונים מוקפדים בהשראת המטבח והקונדיטוריה הצרפתיים. במתכונים שהוא משתף כאן הוא מנגיש לקוראים טכניקות מקצועיות, שלב אחרי שלב, כך שגם קינוח בסגנון פטיסרי הופך למשהו שאפשר להכין בבית.

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