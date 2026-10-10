נתניהו מגיב: וינטר זה בנט #2

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בחריפות לדבריו של עופר וינטר, שאמר בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" "שביבי יקפוץ לי".

בתגובה שפרסם, בחר נתניהו לתקוף לא רק את ההתבטאות עצמה, אלא גם את דרכו הפוליטית של וינטר, תוך שהוא משווה אותו לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. "טוב, זה ברור. וינטר בלחץ, כי הוא מבין שאתם מבינים. ואתם מבינים שהוא בנט שתיים", אמר נתניהו בפתח דבריו.

ראש הממשלה ביקש להציג את וינטר כמי שעלול לחזור, לטענתו, על המהלך הפוליטי של בנט. "בנט גם כן הבטיח: אני אלך עם הימין, והלך עם האחים המוסלמים", אמר.

"וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר ביום הכרזת המפלגה של וינטר שנתניהו צריך ללכת. בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית, וועדת חקירה בראשות ה-Deep State", טען ראש הממשלה.

"ערוצי התקשורת לא מפסיקים ללטף אותו", אמר, והוסיף בהתייחסות לאיזנקוט: "ואיך אמר המפעיל של איזנקוט? רוץ וינטר, רוץ". את המתקפה חתם נתניהו בפנייה ישירה למצביעי הימין, כשהוא מזהיר מפני הצבעה למפלגתו של וינטר.

נתניהו סיים את דבריו במשפט "ועוד דבר, אם זה הולך כמו בנט, זה נשמע כמו בנט - זה בנט".