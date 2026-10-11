בכתבה הקודמת הצגנו את הפער בין מצביעי הקואליציה והאופוזיציה בתפיסת הצלת הנוסעים באירועי הטיסה מדובאי ובהשפעת האירועים על אמונתם.

בכתבה הנוכחית נתמקד בתפיסת האירועים בקרב ארבע קבוצות הדתיות, חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים, ובנוסף נתמקד בהבדל מרתק בין שתי התשובות המבטאות אמונה בהשגחה משמים.

הסקר נערך על ידי מכון מסקר- רבדים עבור ערוץ 7, במסגרת הברומטר של ישראל.

בשאלה על תפיסת אירועי הצלת המטוס הוצגו, בין היתר, שתי אפשרויות המייחסות את ההצלה להשגחה ותשובה אחת שייחסה את ההצלה לפעולות אנושיות ולצירוף מקרים.

ממצאי הסקר מראים כי בתפיסה המבטאת אמונה בהשגחה משמים בחרו כמעט כל החרדים והדתיים: ‎100%‎ ו־‎94%‎, בהתאמה. גם בקרב המסורתיים מדובר ברוב גדול, ‎84%‎. בקרב החילונים השיעור נמוך יותר, אך רחוק מלהיות זניח: כשליש ייחסו את ההצלה להשגחה משמים.

אלא שהתמקדות בשתי התשובות המאמינות בהשגחה חושפת הבדל מעניין בבחירת הניסוח. האפשרות הראשונה הייתה "השגחה משמיים, שפעלה באמצעות אנשים ונסיבות ייחודיות"; השנייה, "שילוב של פעולות אנושיות ונסיבות ייחודיות עם השגחה משמיים". שתי האפשרויות מכירות בהשגחה ובתפקידם של אנשים ונסיבות, אך מציבות אותם אחרת בתיאור ההצלה. ההבדל ביניהן נראה דק למדי, אולם הממצאים בסקר מוכיחים בבירור שמדובר בהבדל רב משמעות.

בקרב החילונים, המסורתיים והדתיים-ליברליים, התשובה על שילוב פעולות אנושיות עם השגחה הייתה שכיחה יותר. אצל החילונים בחרו בה ‎21%‎, לעומת ‎11%‎ שבחרו בתשובה המציבה את ההשגחה במרכז התיאור. אצל המסורתיים השיעורים היו ‎50%‎ ו־‎34%‎, בהתאמה, ושיעורים דומים מאוד אצל הדתיים-ליברלים (53% ו-32% בהתאמה). כלומר, בקרב מי שבשלוש קבוצות אלו ראו בהשגחה גורם מרכזי בהצלה, רובם העדיפו את ניסוח השילוב.

לעומת זאת, בקרב הדתיים הקלאסיים, הדתיים-תורניים והחרדים הכיוון הפוך. אצל הדתיים הקלאסיים, יש מעט יותר (51%) שבחרו בתיאור של השגחה שפעלה באמצעות אנשים ונסיבות, לעומת 44% שבחרו בניסוח השילוב. אצל הדתיים-תורניים הפער כבר משמעותי הרבה יותר, והשיעורים היו 75% ו-25% בהתאמה; ואילו אצל החרדים ההעדפה הייתה חד משמעית: ‎93%‎ בחרו בתשובה הראשונה ורק כ־‎7%‎ בשנייה.

חשוב לציין שכל המגמות המתוארות בהשוואה בין הקבוצות הופיעו הן בקרב גברים והן בקרב נשים: סדר הקבוצות בשיעור המייחסים את ההצלה להשגחה נשמר, וכך גם ההעדפה לניסוח השילוב בקרב חילונים ומסורתיים ולניסוח המדגיש השגחה בקרב דתיים וחרדים.

מה בעצם ההבדל בין שתי האפשרויות? כאמור, במבט ראשון ההבדל בן האפשרויות נראה קטן, אולם העובדה שבאופן עקבי קבוצות דתיות שונות העדיפו תשובות שונות, הן בקרב גברים והן בקרב נשים, מוכיחה שמדובר בהבדל משמעותי. התשובה הרואה את ההצלה תוצאה של "השגחה משמיים, שפעלה באמצעות אנשים ונסיבות ייחודיות" מעמידה את השגחת ה' במרכז, כאשר בחירותיהם של האנשים הם רק כלי ביד ההשגחה; לעומת זאת, התשובה המדגישה את השילוב רואה את הגורם האנושי במקום מרכזי יותר. זהו הבדל תיאולוגי רב משמעות, אך בכתבה זו לא נאריך בו.

הסקר נערך בשבוע שעבר בימים רביעי וחמישי בקרב 1130 משיבים, ותשובותיהם נותחו על ידי מכון מסקר-רבדים.