תקיפת ספינה ליד איראן CENTCOM

צבא ארצות הברית פרסם תיעוד מתקיפה שביצע אתמול (שבת) מטוס קרב אמריקני נגד ספינת מטען במפרץ עומאן, לאחר שניסתה להפר את המצור הימי שמטילה ארה"ב על איראן.

לפי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), ספינת המטען Ocean Molica הנושאת את דגל פנמה, הותקפה לאחר שאנשי צוותה התעלמו מאזהרות חוזרות וניסו להמשיך בהפלגה.

הספינה יצאה קודם לכן מנמל איראני וניסתה לעבור במים האזוריים, בניגוד להוראות המצור האמריקני.

מטוס קרב אמריקני שיגר חימוש מדויק לעבר ירכתי הספינה, ופגע במערכת ההנעה שלה. לפי הצבא האמריקני, התקיפה השביתה לחלוטין את יכולתה להמשיך בהפלגה, מבלי לפגוע באנשי הצוות.

בהודעת CENTCOM נמסר כי ארצות הברית חידשה ב-14 ביולי את המצור הימי על כל כלי השיט הנכנסים לנמלי איראן או יוצאים מהם.

על פי הנתונים שפרסם הצבא האמריקני, במהלך שלושת החודשים האחרונים הושבתו ארבע ספינות מסחריות שניסו להפר את המצור, ו-135 כלי שיט נוספים נאלצו לשוב על עקבותיהם.

בנוסף טוען הצבא האמריקני כי השמיד בתקופה זו עשר מכליות נפט הקשורות לרשת ההברחות החשאית של משמרות המהפכה האיראניים, המגלגלת מיליארדי דולרים.

בעקבות התקיפה פרסם פיקוד המרכז האמריקני אזהרה נוספת לצוותי הספינות הפועלות באזור, וקרא להם לציית להוראות המצור ולעקוב אחר הודעות הבטיחות הימיות.

בצבא האמריקני הנחו את צוותי כלי השיט הפועלים במפרץ עומאן ובמבואות מצר הורמוז ליצור קשר עם כוחות הצי האמריקני בערוץ הקשר הימי 16, בהתאם לצורך.