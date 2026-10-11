טרגדיה קשה התרחשה אתמול (שבת) בפארק חיות הבר יורקשייר שבצפון אנגליה, כאשר גבר שנכנס למתחם נמרים הותקף למוות בידי אחד מבעלי החיים, לעיני מבקרים המומים.

על פי הודעת משטרת דרום יורקשייר, בשעה 13:35 התקבל דיווח על גבר שנכנס למתחם הנמרים בפארק Yorkshire Wildlife Park, סמוך לעיר דונקסטר. זמן קצר לאחר מכן התנפל עליו אחד הנמרים וגרם לו לפציעות אנושות. צוותי ההצלה שהוזעקו למקום ניסו להציל את חייו, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

עדויות שפורסמו בתקשורת הבריטית חושפות את רגעי האימה שקדמו למותו. על פי דיווח בעיתון "הסאן", הגבר ככל הנראה טיפס מעל מחסום בטיחות וקפץ מאזור התצפית אל תוך המתחם. הנמר, ששמו אלטאי, התנפל עליו וגרר אותו בצווארו, בעוד מבקרים שנכחו במקום ניסו להסיח את דעתו של בעל החיים.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה הגבר יושב על הקרקע מול הנמר, מנסה להרחיק אותו באמצעות רגליו וצועק לעזרה. אחד המבקרים נשמע צועק לעבר הנמר בניסיון לגרום לו להתרחק. אלא שהנמר המשיך בתקיפה, ולפי עדויות שפורסמו, אחז בצווארו של הגבר וגרר אותו.

אחת המבקרות סיפרה לתקשורת הבריטית כי הבחינה בכתמי דם לאחר שהנמר גרר את האיש. עד ראייה נוסף תיאר כיצד הנמר אחז בקורבן בצווארו. לפי הדיווח, אנשי הפארק ירו שתי יריות אזהרה בניסיון להבריח את הנמר ולהפסיק את התקיפה.

למקום הוזעקו כוחות הצלה גדולים, בהם שני אמבולנסים, מסוק חילוץ רפואי ורופא. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, פציעותיו של הגבר היו קטלניות והוא מת במקום.

בעקבות האירוע נפוצו ברשת שמועות על גורלו של הנמר התוקף. המשטרה הבהירה כי בעל החיים לא נפגע במהלך האירוע ונשאר בתוך המתחם. עוד נמסר כי לא נשקפת סכנה נוספת לציבור.

הנהלת הפארק הודיעה כי נהלי החירום הופעלו מיד עם קבלת הדיווח וכי היא משתפת פעולה עם המשטרה לבירור נסיבות האירוע. הפארק פונה ממבקרים ונסגר גם היום (ראשון).

פארק יורקשייר נפתח בשנת 2009, ומתחם הנמרים שבו נחנך בשנת 2011. המתחם משתרע על פני כ-8 דונמים ומשמש בית לנמרי אמור, המוכרים גם כנמרים סיביריים, הנמנים עם בעלי החיים המצויים בסכנת הכחדה. המבקרים יכולים לצפות בהם באמצעות מסלול הליכה מוגבה המשקיף על שטחי המחיה שלהם.

במשטרה ביקשו מהציבור להימנע מהפצת הסרטונים הקשים המתעדים את התקיפה.